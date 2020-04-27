Посол России: Важно, что помощь в Сербию пришла вовремя

Происходящее в Сербии и проблемы сербов мы - россияне - воспринимаем как свои собственные, отметил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью газете "Вечерне новости".

"Гуманитарное содействие (в борьбе с коронавирусом) России Сербии началось 3 апреля, сразу же после телефонного разговора лидеров наших стран Владимира Путина и Александра Вучича, в ходе которого президент Сербии озвучил соответствующую просьбу, - рассказал он. - За несколько дней до этого премьер-министр Сербии Ана Брнабич направила соответствующее послание своему российскому коллеге Михаилу Мишустину. Так что все решилось в духе традиционных отношений между нашими народами. Важно, что помощь пришла вовремя, в преддверии самого сложного этапа борьбы с "невидимым врагом". Всего было направлено одиннадцать бортов со специальной техникой, медоборудованием, средствами защиты - учитывались потребности сербского здравоохранения".

Боцан-Харченко обратил внимание на то, что свой вклад в борьбу с эпидемией внесли и российские бизнес-структуры, в том числе на начальной стадии развития эпидемии. Посол напомнил, что так же, как и в случае с Сербией, решение о направлении помощи в Италию было принято по прямой просьбе итальянского руководства - премьер-министра Джузеппе Конте. "Равным образом без ответа не осталось ни одно из обращений, поступивших в Москву от стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии. Все эти решения носили гуманитарный характер, не были обусловлены политической конъюнктурой, - констатировал дипломат. - Видим, с каким воодушевлением, надеждой и благодарностью воспринимается эта помощь, каждодневный труд врачей и других специалистов - и здесь, в Сербии, и в Италии. Это самое главное".