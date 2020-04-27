Премьер-лига сообщила о вариантах возобновления сезона

Общее собрание российской Премьер-лиги (РПЛ) рассмотрело вопрос возобновления чемпионата страны.

По его итогам организация предложила клубам два варианта календаря на остаток сезона, основанные на рекомендации УЕФА завершить национальные первенства до 2 августа.

Согласно первому из них, рестарт РПЛ состоится 21 июня. Стартовые два тура пройдут в недельном цикле, чтобы уменьшить нагрузку на футболистов. После этого пять туров будут организованы с играми в середине недели, а встречи последнего тура будут проведены за семь дней.

Второй вариант календаря предусматривает возобновление чемпионата 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с поединками в середине недели. Оба варианта разработаны с учетом возможной доигровки розыгрыша Кубка страны, решение по которому примет РФС. Окончательное решение УЕФА ждет до 25 мая.

В ходе совещания также были обсуждены вопросы возвращения иностранных футболистов и тренеров в команды. РФС и РПЛ разрабатывают варианты, чтобы у них была возможность вернуться. При этом отмечается, что соблюдение требований органов исполнительной власти по карантину и самоизоляции будут учтены.

Также разрабатываются рекомендации для клубов, связанные с возвращением к тренировочному процессу. РПЛ работает над созданием регламента проведения встреч без болельщиков.

Кроме того, было принято решение, что состав участников Премьер-лиги сезона 2020/21 будет расширен до 18 команд в случае досрочного завершения чемпионата. Если нынешний сезон в РПЛ не будет доигран, то дивизион покинут две команды, а из ФНЛ напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам представителя. При этом не будет проведено каких-либо стыковых встреч.

Между тем

Международная федерация футбола (ФИФА) предложила увеличить количество замен в матчах с трех до пяти, чтобы уменьшить риск получения травм игроками после возобновления соревнований.

Предложение ФИФА должно быть одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ). По информации зарубежных СМИ, это решение может распространиться на следующий сезон, а также на чемпионат Европы, который состоится летом 2021 года.