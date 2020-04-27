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27.04.2020 16:15
Рубрика: Спорт

РПЛ может быть расширена до 18 клубов в следующем сезоне

Текст: Максим Домчев
Количество клубов в Российской футбольной премьер-лиге (турнир - РПЛ) в следующем сезоне может увеличиться до 18. Такое решение принято после совместных обсуждений представителей РПЛ и Российского футбольного союза, сообщается на официальном сайте лиги.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Если нынешний чемпионат страны не будет доигран, то никто из команд не вылетит, а из первенства ФНЛ поднимутся две команды, и в сезоне-2021/22 турнир пройдет с участием 18 клубов. При таком раскладе из-за плотного календаря Кубок России разыгрываться не будет. Однако в следующем после этого сезоне участников РПЛ вновь станет 16.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Если же нынешний чемпионат удастся доиграть, то по его итогам дивизион покинут два клуба без стыковых матчей, а вместо них напрямую поднимутся две лучшие команды из ФНЛ.

Отмечается, что данные варианты находятся в разработке рабочей группы РФС и РПЛ. Окончательное решение примет исполкомом РФС.

Матчи чемпионата России по футболу приостановили в середине марта марта из-за пандемии коронавируса. Позднее РФС приостановил все турниры под своей эгидой до конца мая. В то же время еще до этих событий клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги, после чего была создана соответствующая рабочая группа.

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