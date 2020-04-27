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Принц Уильям и Стивен Фрай записали ролик в поддержку врачей

Новости
    27.04.2020, 18:28
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ BBC Фото: youtube.com/ BBC
Фото: youtube.com/ BBC

Будни жизни Соединенного Королевства, как и многих других государств мира, подчинены в настоящий момент одной цели - борьбе с эпидемией COVID-19, и особенная роль в этом сражении отведена врачам, самоотверженно спасающим жизни людей. В рамках общегосударственной акции поддержки сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS) и пациентов был запущен благотворительный телемарафон The Big Night In и инициатива Clap for the Carers.

Фото: twitter.com/ bigfinish
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Их цель - собрать пожертвования, привлечь внимание к работе социальных служб, подбодрить телезрителей и напомнить об известных телепроектах, чье ближайшее будущее пока что туманно. Совсем недавно аж десять Повелителей Времени записали проникновенное видеообращение, в котором поблагодарили от имени Доктора Кто всех настоящих докторов.

Не остались в стороне от происходящего и члены королевской семьи - принц Уильям вышел на связь с известным писателем, актером и телеведущим Стивеном Фраем и предстал в образе несколько измученного отца семейства, находящегося в самоизоляции.

Вначале он не смог подсоединиться к видеоконференции, затем поведал о школьных уроках и попросил помощи у Стивена Фрая с правописанием и французским. И, наконец, признался, что одет не совсем по форме - а только в той части, что видна на видео.

Затем последовали кадры, на которых Уильям, его супруга Кейт и трое детей вышли на порог дома, чтобы поблагодарить работников здравоохранения бурными аплодисментами, подобно тысячам других британцев, проживающих в самых разных уголках королевства.

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