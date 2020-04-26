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Десять воплощений Доктора Кто поблагодарили британских врачей

Новости
    26.04.2020, 14:20
Текст:   Олег Усков

Такого не было, пожалуй, никогда: беспрецедентное количество исполнителей титульной роли в легендарном британском научно-фантастическом сериале "Доктор Кто" объединились и выступили единым фронтом, выразив слова глубокой благодарности настоящим докторам - сотрудникам Национальной службы здравоохранения (NHS), творящим волшебство каждый день, спасая людские жизни в разгар эпидемии COVID-19.

Фото: kinopoisk.ru
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Классический период сериала (1963-1989) был представлен всеобщим любимцем, Четвертым Доктором Томом Бейкером и продолжен тремя его последователями - Питером Дэвидсоном, Колином Бейкером и Сильвестром МакКоем. Далее появился актер, ставший переходной фигурой в "докториане", романтический Восьмой Доктор Пол МакГанн, чей век в этом образе на экране был недолог.

За ним следом появились четверо из пяти представителей обновленного сериала, возрожденного в середине двухтысячных: Десятый Доктор Дэвид Теннант , затем Мэтт Смит, Питер Капальди и Джоди Уиттакер, а также таинственная Джо Мартин, появившаяся в тринадцатом сезоне.

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