Десять воплощений Доктора Кто поблагодарили британских врачей

Такого не было, пожалуй, никогда: беспрецедентное количество исполнителей титульной роли в легендарном британском научно-фантастическом сериале "Доктор Кто" объединились и выступили единым фронтом, выразив слова глубокой благодарности настоящим докторам - сотрудникам Национальной службы здравоохранения (NHS), творящим волшебство каждый день, спасая людские жизни в разгар эпидемии COVID-19.

Классический период сериала (1963-1989) был представлен всеобщим любимцем, Четвертым Доктором Томом Бейкером и продолжен тремя его последователями - Питером Дэвидсоном, Колином Бейкером и Сильвестром МакКоем. Далее появился актер, ставший переходной фигурой в "докториане", романтический Восьмой Доктор Пол МакГанн, чей век в этом образе на экране был недолог.

За ним следом появились четверо из пяти представителей обновленного сериала, возрожденного в середине двухтысячных: Десятый Доктор Дэвид Теннант , затем Мэтт Смит, Питер Капальди и Джоди Уиттакер, а также таинственная Джо Мартин, появившаяся в тринадцатом сезоне.