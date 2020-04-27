Путин поддержал идею усилить санкции за сокрытие незаконных рубок леса пожарами

Ответственность за попытки скрыть незаконные рубки лесными пожарами могут ужесточить. С таким предложением согласился президент Владимир Путин на совещании по ситуации с паводками и пожарами.

Невозможно бороться с пожарами исключительно профилактическими мерами, заявил Евгений Зиничев. За рубежом законодательная практика направлена на ужесточение ответственности за такие правонарушения, сравнил он. В Германии за несанкционированное разведение костра можно лишить свободы на срок до одного года, в Беларуси - до семи лет, привел он пример. А в России в рамках разработки новой редакции КоАП даже увеличение размеров штрафов не предусматривается, посетовал министр и попросил увеличить ответственность за нарушение требований противопожарной безопасности, повлекшее значительное распространение огня, материальный ущерб и тем более гибель людей. К работе нужно привлечь МВД и Росгвардию, считает он.

"В большинстве других случаев, если это дети, либо в быту что-то происходит, нужно, скорее всего, помогать людям, решать стоящие перед ними хозяйственные задачи другими способами. Об этом нужно своевременно подумать. Не думаю, что это таких больших денег стоит", - отреагировал на выступление главы МЧС президент.

"Что касается усиления санкций, наказания, ответственности в отношении тех людей, по вине которых возникают пожары, конечно, нужно смотреть за реалиями, но, вы знаете, что постоянное повышение ответственности далеко не всегда ведет к изменению ситуации по существу", - сказал глава государства.

"Но что касается тех, кто совершает такие правонарушения, чтобы прикрыть другие правонарушения, например, незаконную вырубку леса, здесь сомнений нет, я полностью с этим согласен", - заявил Владимир Путин.