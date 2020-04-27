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27.04.2020 16:41
Рубрика: Власть

Путин поручил выделить допсредства регионам на борьбу с лесными пожарами

Текст: Татьяна Замахина
Регионам, больше всего страдающим от лесных пожаров, выделят дополнительные средства - в первую очередь, на лесоохрану. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации с паводками и пожарами.

- Если лесные полномочия передаются в регионы, то надо определять, где наиболее пожароопасная ситуация складывается, - обратился он к руководителям Минфина и Минпророды. Глава государства поручил именно туда направлять дополнительные ресурсы.

А министров финансов Антон Силуанов согласился с тем, что выделение средств на борьбу с лесными пожарами стоит пересмотреть для регионов, выходящих в группу риска. Он обещал, что ведомство отработает такое получение.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин со своей стороны уточнил, что ведомству необходимо порядка 10 млрд рублей, чтобы довести количество инспекторов лесоохраны до нормативной численности.

Президент также дал поручение МЧС помочь восстановить жилье всем семьям, потерявшим свои дома из-за лесных пожаров. Сейчас это актуально для Кемеровской области. "Когда массово дома горят, мы людям помогаем восстанавливать. А здесь не массово, но люди также страдают, как и при массовых пожарах. Нужно людям помочь здесь", - сказал Путин. Поручение также адресовано властям региона.

Видео: RT

Власть Работа власти Президент Лесные пожары РГ-Видео

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