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27.04.2020 09:16
Рубрика: Легковые авто

Range Rover превратили в пуленепробиваемый лимузин

Текст: Константин Руссов

Немецкое тюнинг-ателье Klassen славится трансформацией автомобилей Volkswagen и Mercedes-Benz в ультрароскошные офисы на колёсах. Но иногда в руки тюнеров попадают автомобили из другой вселенной: вспоминаем Range Rover Autobiography, который превратили в 6-метровый лимузин.

Фото: www.auto.ru
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Девиз Klassen: больше места! С этой целью колёсная база кроссовера была увеличена до 4 136 мм, а общая габаритная длина выросла на метр и составляет 6 215 мм. Это позволило разместить внутри салона в пассажирской зоне четыре кресла, на которых люди могут сидеть лицом друг к другу. Зона водителя отделена стеклянной перегородкой с электроприводом.

Такой Range Rover вряд ли предназначен для рядового бюргера, а политической и бизнес-элите хочется чувствовать себя в безопасности, поэтому автомобиль оснащён комплексом брони класса VR8. Это означает, что кузов и стёкла выдержат выстрел из оружия калибра до 7.62 мм с расстояния до 10 метров. Также лимузин получил специально разработанные компанией Klassen пуленепробиваемые шины.

Цена Range Rover от Klassen - 750 000 евро.

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