Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы РФ

Эксперты назвали российские регионы, сильнее всего обеспокоенные ситуацией с коронавиусом и грядущими последствиями. Наибольший страх испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.

Исследование провели специалисты страховой компании "Росгосстрах жизнь" и банка "Открытие" по всей стране, пишет РБК. Респондентам по всей стране предлагалось оценить степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти. В целом по стране пандемией и ее последствиями в той или иной степени оказались обеспокоены 85,5% опрошенных, тогда как 14,5% заявили, что они вообще не испытывают страха.

В среднем наименьшую обеспокоенность проблемой COVID-19 авторы исследования зафиксировали у жителей Санкт-Петербурга.

При этом Москва вошла в десятку российских регионов, жители которых наиболее обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса.

Напомним, что всего в стране зарегистрировано 80 949 заболевших коронавирусом.