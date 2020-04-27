Москва станет полем большого правового эксперимента: упрощаются условия для запуска бизнес-проектов с участием искусственного интеллекта. У вас есть умная программа? Вам дадут шанс показать, чего она стоит.

Соответствующий закон публикует "Российская газета". Под понятие технологий искусственного интеллекта, по словам экспертов, подпадают в том числе компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи.

Фантазии дизайнеров нашего прекрасного электронного будущего безграничны. Домашний робот будет следить, чтобы утром на кухне вас ждал горячий кофе и любимый завтрак.

Умный автомобиль отвезет куда нужно, а в пути включит вашу любимую музыку. Или подберет самые важные для вас новости.

Программа-врач не даст вам заболеть в ненужную минуту. Вам еще хорошо, но она-то знает, что это "апчхи" неспроста. Надо принять такие-то и такие-то таблетки.

Кому-то не нравится такое будущее, кого-то оно пугает. Но его не остановить. Для того и предлагается ввести экспериментальный правовой режим, чтобы отработать на практике, как защищать права граждан, не останавливаясь при этом в развитии страны.

Подключиться к эксперименту смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для этого им нужно будет подать заявки на включение в специальный реестр.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, сегодня при внедрении новых технологий компании и стартапы зачастую сталкиваются с массой правовых проблем.

"Некоторые требования избыточны, так как написаны для прежней реальности, - говорит он. - В свою очередь современные технологии не просто создают новую реальность, они ставят новые проблемы, в том числе правового характера, решение которых еще предстоит найти".

Именно поэтому, по словам Владимира Груздева, необходимо придать гибкость механизму правового регулирования.

Именно поэтому, по словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, необходимо придать гибкость механизму правового регулирования: чтобы правовые механизмы не становились тормозом для прогресса, а подстраивались под новые условия.

Как подчеркнули в свое время в Госдуме, результатом эксперимента не может быть ограничение конституционных прав и свобод граждан или введение для них дополнительных обязанностей. Он проводится в целях повышения качества жизни населения, эффективности государственного и муниципального управления, повышения эффективности хозяйствующих субъектов.

"Безусловно, необходимость создания максимально комфортных правовых условий для развития искусственного интеллекта неоспорима и очевидна", - подчеркнула директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович.

При этом, по ее словам, необходимы процедуры по извещению граждан о проведении эксперимента, разъяснению их прав и обязанностей, сведения о повышенной ответственности лиц, которые используют персональные данные граждан, и о процедуре возмещения убытков в случае причинения вреда гражданам при проведении эксперимента.

Без лишней бюрократии эксперты проверят на практике качество программ по распознаванию лиц, синтезированию речи, компьютерному зрению

Один из вопросов, на который обращают внимание юристы: в ходе эксперимента будут накапливаться массивные объемы данных. Информация о повседневной жизни граждан будет собираться из разнообразных источников: как у участников такого эксперимента (операторов связи, банков, крупных IT-сервисов, предприятий торговли и сферы услуг), так и с использованием государственных информационных систем. Необходимо четко регламентировать, как защитить в этих условиях права гражданина на неприкосновенность частной жизни. Все это должно быть прописано в следующих нормативно-правовых актах, уже более детально регулирующих применение экспериментального правового режима.

Основная задача эксперимента - проверить, как работают технологии искусственного интеллекта, в каких сферах экономики и общественных отношений имеет смысл его внедрить. По результатам эксперимента будет принято решение о дальнейшем внесении изменений в законодательство.

Уже сейчас цифровые технологии являются неотъемлемой частью нашей жизни, говорит Николай Комлев, директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию цифровой экономики. Камеры, распознающие номера машин и лица людей, анализ и мониторинг пробок на дорогах, прогнозы погоды, распространения эпидемий - все это искусственный интеллект в действии. Эти вещи работают - все мы обращаемся за помощью к Алисе или Siri, но до сих пор никак не отражены в правовом поле. Использование искусственного интеллекта, по мнению экспертов, позволит достичь существенных экономических эффектов в здравоохранении, образовании, транспортной сфере. Большой потенциал кроется в обработке обращений граждан. Москва в этой области уже давно не новичок, многофункциональные центры "Мои документы" появились именно здесь. Столица первой внедрила идею о "цифровой песочнице" - возможности испробовать регуляторный режим, который позволит шире применять технологии искусственного интеллекта и быстрее получить эффект от их использования.

Новый закон поможет и в части проведения экспериментов, и в более широком применении искусственного интеллекта. Например, в медицине это может быть мгновенная расшифровка анализов без необходимости длительных хождений из кабинета в кабинет. С помощью искусственного интеллекта можно будет ставить диагноз на основе сотни наших параметров, истории всех наших болезней, образа жизни, специфики профессии, региона проживания и так далее. Это важный социальный аспект от введения ИИ в повседневную жизнь, считают эксперты.

Закон направлен на стимулирование внедрения, развития и использования технологий искусственного интеллекта, определение сфер экономики и общественных отношений, в которых целесообразно его внедрять. "Индустрия ожидает от этой правовой новеллы существенной поддержки и стимула в развитии IT-бизнеса, стимула для потенциальных потребителей. Применение технологий искусственного интеллекта позволит всем другим отраслям быстрее получить эффект от его использования", - подчеркивает Комлев.

Весь мир идет по этому пути. В феврале Европейский союз представил первый проект правил в области искусственного интеллекта (ИИ). Он включает стратегию цифрового развития, регулирования системы распознавания лиц, а также беспилотных автомобилей.

Москва

Искусственный интеллект в Москве уже около 10 лет определяет работу многих отраслей городского хозяйства. Самый свежий пример - система контроля в условиях пандемии. Больным COVID-19, которые лечатся дома, в обязательном порядке выдают смартфоны с приложением "Социальный мониторинг". И оно по геолокации будет отслеживать, сидит человек дома или нет. А если не сидит, то тут же сообщит "куда следует". Непослушного пациента задержат и отправят в обсервационный центр уже на принудительное долечивание. Регулярно гаджет просит сделать и селфи. Так что приходится всегда быть у аппарата.

По-умному регулируется в городе дорожное движение на сотнях оживленных перекрестков. Контроллеры отслеживают появление общественного транспорта перед светофором и дают команды светофорам дать автобусу или трамваю "зеленый".

За порядком на дорогах и тротуарах также следят более 146 тысяч камер. В том числе и с системой распознавания лиц. Это позволяет вычислять находящихся в розыске преступников даже на массовых мероприятиях. На камеры и датчики GPS также ориентируются коммунальные службы, распределяя ремонтную или уборочную технику. Полностью на искусственном интеллекте работают беспилотные машины, которые тестируются в городе.

В повседневной жизни почти каждый москвич пользуется интернетом вещей. Например, так построена работа каршеринга (правда, сервис на период самоизоляции не доступен). Еще умнее Москва станет после того, как закончатся испытания сети 5G. Датчики сами будут сообщать о том, что заполнились мусорные баки или перегорели лампочки на улице. Дорожные камеры - предупреждать автомобилистов о дорожных опасностях.

Еще одно перспективное направление ИИ - нейросети. По данным цифровой платформы ICT Moscow, в скором времени будут запущены перспективные проекты в области медицины. Те самые нейросети смогут вместо доктора по фотографиям сопоставить многие диагнозы и даже найти ошибку человека. В подобные стартапы готовы вложиться ведущие частные клиники столицы.

Подготовил Сергей Бабкин