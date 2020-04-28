Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 123-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных"

Принят Государственной Думой 14 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Статья 1. Общие положения

1. С 1 июля 2020 года провести в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве эксперимент по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве, а также последующего возможного использования результатов применения искусственного интеллекта.

2. Настоящий Федеральный закон определяет цели, задачи и основные принципы установления экспериментального правового режима, а также регулирует отношения, возникающие в связи с установлением экспериментального правового режима.

3. Экспериментальный правовой режим устанавливается на пять лет с 1 июля 2020 года (срок проведения эксперимента). Принятые в соответствии с настоящим Федеральным законом нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы утрачивают силу по истечении срока проведения эксперимента, за исключением нормативных правовых актов, указанных в части 6 статьи 4 настоящего Федерального закона.

4. Положения нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, устанавливающие условия экспериментального правового режима, не могут исключать, изменять или вступать в противоречие с положениями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся в соответствии с Конституцией Российской Федерации к ведению Российской Федерации или совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

5. Результатом установления экспериментального правового режима не может быть ограничение конституционных прав и свобод граждан, введение для них дополнительных обязанностей, нарушение единства экономического пространства на территории Российской Федерации или иное умаление гарантий защиты прав граждан и юридических лиц, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) экспериментальный правовой режим - применение в течение предусмотренного настоящим Федеральным законом срока проведения эксперимента в отношении участников экспериментального правового режима специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве, а также последующего возможного использования результатов применения искусственного интеллекта;

2) искусственный интеллект - комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру (в том числе информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, иные технические средства обработки информации), программное обеспечение (в том числе в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений;

3) технологии искусственного интеллекта - технологии, основанные на использовании искусственного интеллекта (включая компьютерное зрение, обработку естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальную поддержку принятия решений и перспективные методы искусственного интеллекта);

4) общее регулирование - нормативное правовое регулирование, содержащее общеобязательные предписания постоянного или временного характера, рассчитанные на многократное применение, и действующее на территории субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы;

5) специальное регулирование - нормативное правовое регулирование, установленное принятыми в соответствии с настоящим Федеральным законом нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, содержащее отличный от общего регулирования порядок разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в указанном субъекте Российской Федерации, а также последующего возможного использования результатов применения искусственного интеллекта;

6) уполномоченный орган - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, уполномоченный на координацию мероприятий экспериментального правового режима, а также на осуществление иных функций в соответствии с настоящим Федеральным законом;

7) участник экспериментального правового режима - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, включенные в реестр участников экспериментального правового режима в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона.

2. Другие понятия используются в настоящем Федеральном законе в том же значении, что и в Федеральном законе от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральном законе от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Статья 3. Цели, задачи и основные принципы установления экспериментального правового режима

1. Целями установления экспериментального правового режима являются:

1) обеспечение повышения качества жизни населения;

2) повышение эффективности государственного или муниципального управления;

3) повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов в ходе внедрения технологий искусственного интеллекта;

4) формирование комплексной системы регулирования общественных отношений, возникающих в связи с развитием и использованием технологий искусственного интеллекта, по результатам установления экспериментального правового режима.

2. Задачами установления экспериментального правового режима являются:

1) создание благоприятных правовых условий развития технологий искусственного интеллекта;

2) апробация технологий искусственного интеллекта и результатов его применения в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве;

3) оценка эффективности и результативности установления специального регулирования по результатам установления экспериментального правового режима.

3. Основными принципами установления экспериментального правового режима являются:

1) прозрачность экспериментального правового режима;

2) защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение безопасности личности, общества и государства;

3) недискриминационный доступ к результатам применения искусственного интеллекта.

Статья 4. Полномочия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы в целях установления экспериментального правового режима

1. В целях установления экспериментального правового режима высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы определяет на территории субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы:

1) условия и (или) порядок разработки, создания, внедрения, реализации, оборота отдельных технологий искусственного интеллекта и (или) производства, реализации, оборота отдельных товаров (работ, услуг) на основе указанных технологий, а также требования к указанным технологиям и (или) товарам (работам, услугам);

2) случаи и порядок использования результатов применения искусственного интеллекта;

3) случаи обязательного применения и (или) учета результатов применения искусственного интеллекта в деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы и подведомственных им организаций;

4) уполномоченный орган;

5) порядок и случаи передачи собственниками средств и систем фото- и видеонаблюдения изображений, полученных в соответствии с условиями, предусмотренными подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 1521 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также предоставления доступа к таким средствам и системам фото- и видеонаблюдения органам государственной власти и организациям, осуществляющим публичные функции в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Перечень организаций, осуществляющих публичные функции, устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы;

6) по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, порядок и условия обработки участниками экспериментального правового режима персональных данных, полученных в результате обезличивания, на основании соглашений с уполномоченным органом, а также требования к таким соглашениям.

2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы в целях установления экспериментального правового режима осуществляет на территории субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы иные полномочия, предусмотренные федеральными законами.

3. Принятые в соответствии с настоящим Федеральным законом нормативные правовые акты высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы применяются только в отношении участников экспериментального правового режима, включенных в реестр участников экспериментального правового режима в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона.

4. При совершении сделок, направлении юридически значимых сообщений и совершении иных юридически значимых действий участник экспериментального правового режима обязан уведомлять лиц, не являющихся участниками экспериментального правового режима, о наличии у него статуса участника экспериментального правового режима и указывать на применение в отношении его актов высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, принятых в соответствии с настоящим Федеральным законом. В случае, если указанные в настоящей части юридически значимые действия совершаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", участник экспериментального правового режима обязан проинформировать пользователя (сторону сделки) обо всех применимых положениях нормативных правовых актов высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, принятых в соответствии с настоящим Федеральным законом.

5. Требования к соглашениям между участниками экспериментального правового режима и уполномоченным органом, предусмотренные пунктом 6 части 1 настоящей статьи, должны предусматривать механизмы обеспечения конфиденциальности передаваемых данных и безопасности их хранения.

6. Персональные данные, полученные в результате обезличивания и обрабатываемые в соответствии с пунктом 6 части 1 настоящей статьи, не могут быть переданы лицам, не являющимся участниками экспериментального правового режима. В случае утраты статуса участника экспериментального правового режима или прекращения эксперимента в связи с истечением срока его проведения лицо, являвшееся участником экспериментального правового режима, утрачивает право на получение персональных данных, полученных в результате обезличивания, а хранящиеся у такого лица персональные данные, полученные в результате обезличивания, подлежат уничтожению в порядке, установленном уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий. Для уничтожения персональных данных, полученных в результате обезличивания, применяются прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия средства защиты информации, в составе которых реализована функция уничтожения информации. Сведения об уничтожении персональных данных, полученных в результате обезличивания, направляются лицом, являвшимся участником экспериментального правового режима, в уполномоченный орган. Участники экспериментального правового режима несут ответственность за соблюдение прав субъектов персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" в течение всего срока проведения эксперимента и после прекращения их участия в эксперименте. Уполномоченный орган и координационный совет экспериментального правового режима осуществляют в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы по согласованию с Правительством Российской Федерации, мероприятия по контролю за соблюдением обязанности по уничтожению персональных данных, полученных в результате обезличивания.

7. При проведении эксперимента не допускается хранение персональных данных, полученных в результате обезличивания и обрабатываемых на основании соглашения с уполномоченным органом, указанного в пункте 6 части 1 настоящей статьи, за пределами субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы.

Статья 5. Приобретение статуса участника экспериментального правового режима

1. Лицо приобретает статус участника экспериментального правового режима со дня включения в реестр участников экспериментального правового режима, который ведется уполномоченным органом. Уполномоченный орган обеспечивает доступность реестра участников экспериментального правового режима для ознакомления с ним неопределенного круга лиц посредством публикации указанного реестра на сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Уполномоченный орган включает лицо в реестр участников экспериментального правового режима на основании заявки, в которой содержатся следующие сведения:

1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя;

2) вид (виды) деятельности, который заявитель планирует осуществлять в рамках экспериментального правового режима;

3) целевые показатели или результаты, которые заявитель планирует достичь в результате участия в эксперименте, и ожидаемые сроки их достижения, которые не могут превышать срок, указанный в части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона;

4) номера телефона, факса, адрес электронной почты заявителя;

5) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя, его номера телефона, факса, адрес электронной почты.

3. По итогам рассмотрения указанной в части 2 настоящей статьи заявки уполномоченный орган в срок не более тридцати календарных дней со дня получения такой заявки принимает одно из следующих решений:

1) о включении заявителя в реестр участников экспериментального правового режима;

2) об отказе во включении заявителя в реестр участников экспериментального правового режима.

4. Статус участника экспериментального правового режима предоставляется заявителю, соответствующему следующим требованиям:

1) заявитель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";

2) заявитель осуществляет или планирует осуществлять деятельность по разработке, созданию, внедрению, реализации или обороту технологий искусственного интеллекта и (или) производству, реализации или обороту отдельных товаров (работ, услуг) на основе указанных технологий;

3) заявитель - индивидуальный предприниматель, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, либо член коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица не имеет неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

5. К указанной в части 2 настоящей статьи заявке прилагаются документы, которые подтверждают соответствие заявителя требованиям части 4 настоящей статьи и перечень которых утверждается уполномоченным органом.

6. Уполномоченный орган отказывает заявителю во включении в реестр участников экспериментального правового режима в случае:

1) несоответствия заявки требованиям, установленным настоящим Федеральным законом;

2) непредставления документов, которые подтверждают соответствие заявителя требованиям части 4 настоящей статьи;

3) подачи заявки ненадлежащим лицом.

7. В случае отказа во включении в реестр участников экспериментального правового режима уполномоченный орган уведомляет об этом заявителя с мотивированным обоснованием такого отказа.

8. Основанием для исключения участника экспериментального правового режима из реестра участников экспериментального правового режима является:

1) заявление участника экспериментального правового режима об исключении из реестра участников экспериментального правового режима;

2) ликвидация или реорганизация (за исключением реорганизации в форме преобразования) юридического лица - участника экспериментального правового режима либо прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

3) предоставление участником экспериментального правового режима заведомо недостоверных сведений при приобретении им статуса участника экспериментального правового режима;

4) прекращение соответствия участника экспериментального правового режима требованиям пункта 1 части 4 настоящей статьи;

5) нарушение участником экспериментального правового режима требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

9. Уполномоченный орган вносит запись об исключении сведений об участнике экспериментального правового режима из реестра участников экспериментального правового режима в течение десяти рабочих дней со дня регистрации уполномоченным органом поступившего от участника экспериментального правового режима заявления об исключении его из указанного реестра.

10. Порядок направления и рассмотрения заявки о включении в реестр участников экспериментального правового режима и ее форма устанавливаются уполномоченным органом.

Статья 6. Координационный совет экспериментального правового режима

1. В целях формирования стратегических направлений совершенствования механизмов экспериментального правового режима, в том числе мониторинга экспериментального правового режима, образовывается координационный совет экспериментального правового режима.

2. Положение о координационном совете экспериментального правового режима и его состав утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы по согласованию с Правительством Российской Федерации. По предложению Правительства Российской Федерации в состав координационного совета экспериментального правового режима включаются представители федеральных органов исполнительной власти.

3. Координационный совет экспериментального правового режима участвует в обсуждении проектов нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы по вопросам, связанным с установлением экспериментального правового режима, а также вносит предложения по совершенствованию механизмов экспериментального правового режима в процессе и по итогам применения специального регулирования. По результатам проведения эксперимента координационный совет экспериментального правового режима подготавливает и представляет в Правительство Российской Федерации предложения о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений в законодательство Российской Федерации.

Статья 7. О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных"

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; 2010, N 31, ст. 4173; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 27, ст. 3945; N 31, ст. 4772) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 91 следующего содержания:

"91) обработка персональных данных, полученных в результате обезличивания персональных данных, осуществляется в целях повышения эффективности государственного или муниципального управления, а также в иных целях, предусмотренных Федеральным законом "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных", в порядке и на условиях, которые предусмотрены указанным Федеральным законом;";

2) в статье 10:

а) в части 1 слова "частью 2" заменить словами "частями 2 и 21";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Обработка персональных данных, касающихся состояния здоровья, полученных в результате обезличивания персональных данных, допускается в целях повышения эффективности государственного или муниципального управления, а также в иных целях, предусмотренных Федеральным законом "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных", в порядке и на условиях, которые предусмотрены указанным Федеральным законом.".

Статья 8. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин