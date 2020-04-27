В Курске от COVID-19 скончался анестезиолог-реаниматолог

В Курске от коронавируса умер 54-летний врач анестезиолог-реаниматолог, работавший в противотуберкулезном диспансере.

"Он попал в областную инфекционную больницу имени Н.А. Семашко две недели назад. Состояние доктора было стабильно тяжелым, он находился на аппарате ИВЛ", - цитирует РИА Новости представителя администрации Курской области.

По словам источника, мужчина скончался в воскресенье, 26 апреля, в первой половине дня. Это шестая смерть в регионе пациента с коронавирусом. Также в воскресенье скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин.

Согласно данным Курской областной администрации, на 27 апреля в Курской области зарегистрировано 525 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 69 выявлены за последние сутки.

Под медицинским наблюдением находятся 473 пациента: 114 - на лечении в областной инфекционной больнице имени Н.А. Семашко; 8 - в городском клиническом родильном доме; 351 - без признаков заболевания на карантине в домашних условиях.

Выздоровели 46 пациентов, скончались шесть человек, в том числе двое - за последние сутки.