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27.04.2020 22:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом

Текст: Любовь Проценко

Количество смертей в столице с коронавирусом продолжает расти. За последние сутки скончались 44 пациента. У всех была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Оперативный штаб напоминает: необходимо неукоснительно соблюдать режима самоизоляции. Это касается москвичей всех возрастов. Чтобы сократить количество контактов, в городе с 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте введен пропускной режим.

Цифровой пропуск / специальный код, состоящий из цифр и букв, можно получить бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону.

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