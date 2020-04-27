Власти Москвы раскрыли результаты лечения коронавируса новым способом

Переливание больным коронавирусом плазмы излечившихся ранее людей пока не дает осложнений или побочных эффектов. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Болезнь протекает гораздо легче", - заявила она в интервью телеканалу "Россия 1", комментируя метод использования плазмы доноров.

Она отметила, что пока таким образом лечат только тяжело больных коронавирусом. И у медиков нет примеров, когда этот метод дал осложнения или побочные эффекты. Однако, по ее словам, донорской плазмы пока не хватает.

"Плазмы этой всегда будет не хватать, поэтому мы очень надеемся, что у нас с каждым днем будет увеличиваться и количество выздоровевших, и количество доноров", - сказала она.

Ранее Ракова сообщила, что плазма исцелившихся пациентов содержит антитела, поэтому ее можно использовать для лечения COVID-19. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, у которого не диагностированы хронические заболевания, ВИЧ или гепатит.