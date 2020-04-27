На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту семь километров

В Камчатском крае вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту около семи километров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Из-за ветра пепловый шлейф движется в северо-западном направлении. Населенных пунктов на его пути не встречаются. Выпадение пепла в регионе не зафиксировано.

Международные трассы движения самолетов в этом районе не проходят. Туристических групп около Ключевской сопки нет. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Напомним, что 18 апреля на восточном склоне самого высокого в Евразии вулкана появились потоки лавы.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.