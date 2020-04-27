Можно ли по ОСАГО отремонтировать смартфон

В авариях страдают не только люди и машины - портится имущество, находящееся внутри автомобиля. Кто должен платить за разбитый в ДТП смартфон, ноутбук или дорогую антикварную вазу?

Вазы, конечно, в машинах перевозят реже, чем гаджеты, но бывает всякое. Вне зависимости от того, какое имущество было повреждено в аварии, покрыть ущерб и взыскать с виновника деньги можно.

Если ответственность виновника ДТП была застрахована по договору ОСАГО, то это вполне себе страховой случай. Важно помнить, что европротоколом здесь не обойтись, пишет aif.ru.

Повреждения всех личных вещей потерпевшего должны быть зафиксированы в составленных сотрудниками ГИБДД документах. Поэтому первым делом вызываем автоинспекцию.

Но наличие протокола само по себе не является гарантией того, что ущерб будет возмещен. Важно доказать, что именно вы являетесь владельцем испорченного имущества. В страховую компанию необходимо предоставить чеки - в них содержится информация о плательщике. Другой вариант - это гарантийный талон.

Что делать, если смартфон или ноутбук вы купили с банковской карты супруги? Или перевозили антикварную мебель, принадлежащую другу, по его просьбе? Тогда в страховую должен обращаться законный выгодоприобретатель. Он пишет заявление на возмещение ущерба. Либо дает нотариальную доверенность тому, кто общается со страховой.

Поэтому все перевозимые дорогие вещи должны иметь документы, подтверждающие их товарную стоимость. К примеру, в случае с антиквариатом подойдут расписки или договор купли-продажи. Тогда при попытке вернуть их стоимость можно будет обойтись без судебных разбирательств и дорогостоящих экспертиз.