Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
27.04.2020 09:00
Рубрика: Страхование

Можно ли по ОСАГО отремонтировать смартфон

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В авариях страдают не только люди и машины - портится имущество, находящееся внутри автомобиля. Кто должен платить за разбитый в ДТП смартфон, ноутбук или дорогую антикварную вазу?

Вазы, конечно, в машинах перевозят реже, чем гаджеты, но бывает всякое. Вне зависимости от того, какое имущество было повреждено в аварии, покрыть ущерб и взыскать с виновника деньги можно.

Фото: www.whatcar.com
Какие мультимедийные системы отвлекают водителей от дороги

Если ответственность виновника ДТП была застрахована по договору ОСАГО, то это вполне себе страховой случай. Важно помнить, что европротоколом здесь не обойтись, пишет aif.ru.

Повреждения всех личных вещей потерпевшего должны быть зафиксированы в составленных сотрудниками ГИБДД документах. Поэтому первым делом вызываем автоинспекцию.

Но наличие протокола само по себе не является гарантией того, что ущерб будет возмещен. Важно доказать, что именно вы являетесь владельцем испорченного имущества. В страховую компанию необходимо предоставить чеки - в них содержится информация о плательщике. Другой вариант - это гарантийный талон.

Фото: iStock
Машины времени: 6 инноваций, которые появятся в авто в ближайшие 5 лет

Что делать, если смартфон или ноутбук вы купили с банковской карты супруги? Или перевозили антикварную мебель, принадлежащую другу, по его просьбе? Тогда в страховую должен обращаться законный выгодоприобретатель. Он пишет заявление на возмещение ущерба. Либо дает нотариальную доверенность тому, кто общается со страховой.

Поэтому все перевозимые дорогие вещи должны иметь документы, подтверждающие их товарную стоимость. К примеру, в случае с антиквариатом подойдут расписки или договор купли-продажи. Тогда при попытке вернуть их стоимость можно будет обойтись без судебных разбирательств и дорогостоящих экспертиз.

#авто