В Перми двум пациентам посмертно поставили диагноз COVID-19

В Перми от коронавирусной инфекции скончались еще два человека из числа пациентов ведомственной клиники СвЖД "РЖД-Медицина".

Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном минздраве, у обоих умерших были сопутствующие тяжелые заболевания, которые стали основной причиной летального исхода.

Напомним, на прошлой неделе в ведомственной больнице был локализован очаг заражения коронавирусом. Всего там было зарегистрировано 48 случаев заболевания с подозрением на COVID-19, из них - у 11 сотрудников учреждения, 37 - у пациентов.

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Пермском крае на сегодняшний день составляет 434 человека. Шестеро умерли, 61 человек выздоровел. Почти две тысячи человек находятся на домашнем карантине по причине возвращения из-за границы или контактирования с инфицированными.