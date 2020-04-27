В Уфе рассказали, как борются с COVID-19 в закрытой на карантин больнице

Исполняющий обязанности главврача Республиканской клинической больницы имени Куватова Евгений Кустов на своей странице в Facebook рассказал о том, что происходит в стенах больницы, которая стала одним из очагов коронавируса в республике.

В своем посте Евгений Кустов обозначил, что с 12 апреля работает замглавврача РКБ имени Куватова и живет здесь, две недели не покидая стен больницы. Замещать руководителя медучреждения он стал после ухода на самоизоляцию главврача.

- До 22 числа перестраивали всю сложную инфраструктуру девятиэтажного корпуса под инфекционный госпиталь. Спали по несколько часов в сутки. Не до соцсетей было. Вчера глянул ленту и решил написать. Слишком много вранья о том, что здесь происходит. Слишком много желающих всадить нож в спину тем, кто здесь и сейчас борется за жизнь ваших близких, - написал Евгений Кустов.

По его словам, по данным на 26 апреля в РКБ остаются 138 человек. Из них 28 сотрудники. В реанимации три пациента. Весь госпиталь разместился в одном девятиэтажном терапевтическом корпусе, где пациентов распределили по этажам по тяжести состояния и профиля заболевания. С шестого по девятый - терапевтический профиль, с третьего по пятый - хирургический. Реанимацию разместили на втором этаже, где развернули интенсивную терапию. На первом этаже разместили спецпомещения, где медики надевают и снимают защитные костюмы.

- Весь персонал в средствах индивидуальной защиты вторых и третьих уровней. Мы провели зонирование и маршрутизацию пациентов, ввели особый порядок транспортировки пациентов на исследования и процедуры. Кроме того, все эндоскопические исследования, а также другие аэрозоль-генерирующие процедуры выполняются в СИЗ третьего уровня, а все помещения и санузлы стационара усиленно дезинфицируются по особому графику, - отметил Евгений Кустов. - Также в операционном блоке установили особый режим вентиляции с быстрым воздухообменом, широко используем ультрафиолетовые облучатели для очистки воздуха и поверхностей и преимущественно спиртосодержащие антисептики.