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13.04.2020 08:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Уфе у 52 пациентов закрытой на каратин больницы подтвердили COVID-19

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В закрытой на карантин Республиканской клинической больнице имени Куватова выросло количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Главный врач РКБ Эльза Сыртланова на своей странице в Facebook сообщила о 52 пациентах с подтвержденным диагнозом.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По ее словам, в закрытой на карантин 6 апреля больнице продолжают работать 700 медработников и столько же пациентов. У 130 пациентов, шесть из которых в реанимации, диагностирована пневмония.

- Подтвержденный анализ на коронавирус у 40 процентов - у 52 пациентов. Средствами индивидуальной защиты мы обеспечены, есть одноразовые и многоразовые костюмы, маски, перчатки. Лекарств тоже хватает, - написала Эльза Сыртланова.

Также в своем посте главврач отметила, что ни она, ни ее коллеги не заинтересованы в замалчивании информации о заболеваниях ради красивой статистики, так как рано или поздно все больницы столкнуться с коронавирусными пациентами.

Напомним, РКБ имени Куватова закрыли на карантин после того, как коронавирус подтвердился у умершей пациентки больницы, а пятерых врачей и двух пациентов госпитализировали с подозрением на COVID-19. Региональный следком начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства больницы.

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