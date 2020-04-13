В Уфе у 52 пациентов закрытой на каратин больницы подтвердили COVID-19

В закрытой на карантин Республиканской клинической больнице имени Куватова выросло количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Главный врач РКБ Эльза Сыртланова на своей странице в Facebook сообщила о 52 пациентах с подтвержденным диагнозом.

По ее словам, в закрытой на карантин 6 апреля больнице продолжают работать 700 медработников и столько же пациентов. У 130 пациентов, шесть из которых в реанимации, диагностирована пневмония.

- Подтвержденный анализ на коронавирус у 40 процентов - у 52 пациентов. Средствами индивидуальной защиты мы обеспечены, есть одноразовые и многоразовые костюмы, маски, перчатки. Лекарств тоже хватает, - написала Эльза Сыртланова.

Также в своем посте главврач отметила, что ни она, ни ее коллеги не заинтересованы в замалчивании информации о заболеваниях ради красивой статистики, так как рано или поздно все больницы столкнуться с коронавирусными пациентами.

Напомним, РКБ имени Куватова закрыли на карантин после того, как коронавирус подтвердился у умершей пациентки больницы, а пятерых врачей и двух пациентов госпитализировали с подозрением на COVID-19. Региональный следком начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства больницы.