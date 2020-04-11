В Уфе СК проверит больницу, где зафиксировали вспышку COVID-19

В Уфе началась доследственная проверка в отношении руководства Республиканской клинической больницы имени Куватова по статье халатность. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

В ведомстве уточняют, что следователи проверят факт возможного непринятия своевременных мер руководством больницы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и опросят руководство, сотрудников и пациентов больницы как только появится такая возможность из-за карантина. По итогам проверки все событиям будет дана правовая оценка, уточнили в следкоме.

Напомним, 6 апреля РКБ имени Куватова закрыли на карантин в связи с тем, что у умершей пациентки обнаружили коронавирусную инфекцию, а нескольких врачей и пациентов госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. В итоге у 170 медиков и пациентов первые результаты анализов на COVID-19 оказались положительные, но они ждут подтверждения. На данный момент сообщается, что подтвержден диагноз у восьми сотрудников РКБ.