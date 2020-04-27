Волонтеры СУЭК доставили жителям Кузбасса продуктовые наборы

Волонтеры кузбасских предприятий СУЭК Андрея Мельниченко в рамках всероссийской акции "Мы вместе" начали доставлять бесплатные продуктовые наборы малоимущим гражданам в возрасте 65 лет и старше.

Основу волонтерских групп составляют активисты советов молодежи предприятий компании "СУЭК-Кузбасс". Перед тем как стать участниками этого проекта, молодые горняки официально зарегистрировались на сайте Добровольцыроссии.рф, где прошли онлайн-обучение в Университете социальных наук, сдали экзамен на знание волонтерского минимума и получили соответствующие сертификаты.

Первыми к доставке продуктовых наборов своим пожилым землякам, проживающим в Киселевске, приступили 24 апреля волонтеры шахты имени В. Д. Ялевского АО "СУЭК-Кузбасс". Получив в городском штабе акции списки адресов и увесистые продуктовые наборы, состоящие из различных круп, консервов, муки, растительного масла, ребята позаботились и о собственной безопасности. В связи с эпидемией коронавируса перчатки, маски, очки и жидкости для дезинфекции - обязательная часть экипировки. Причем часть средств индивидуальной защиты и транспорт были предоставлены СУЭК.

Передача продуктовых наборов проходит со строгим соблюдением социальной дистанции.

- Подойдя к нужной квартире, мы звоним в дверь. И если хозяева дома, а это, к сожалению, бывает не всегда - нам не все наборы удалось передать с первого раза - кратко говорим цель визита, ставя набор у двери, - делится инженер шахты имени В. Д. Ялевского Мария Ульянова. - Когда люди, в основном бабушки преклонного возраста, открывают, то обычно очень сильно удивляются такому "подарку", не верят, что это все бесплатно. А мы рассказываем про благотворительную акцию и про то, что эти продуктовые наборы позволят им меньше ходить в магазин, подвергая себя опасности заразиться вирусом. И, конечно, желаем крепкого здоровья, поздравляем с наступающими майскими праздниками. В ответ нас искренне благодарят за продукты, за внимание. Это эмоционально очень приятно, снимает всю физическую усталость!..

В Ленинске-Кузнецком волонтеры СУЭК приступили к раздаче продуктовых наборов в воскресенье, 26 апреля. И они тоже отмечают искренность и доброжелательность этой акции.

- До коронавируса чувствовалось разобщенность среди людей. У каждого свои интересы, своя жизнь, - говорит сотрудник шахтоуправления имени А.Д. Рубана Артур Филимонов. - Эпидемия заставляет, с одной стороны, самоизолироваться, а с другой наоборот, увидеть, почувствовать, что вокруг есть много людей, которым реально нужна поддержка. Поэтому я рад, что мне довелось стать участником акции #МЫВМЕСТЕ. Рад, что нашим бабушкам и дедушкам есть, кому оказать помощь.

Различные акции по поддержке нуждающихся граждан в период пандемии коронавируса стали одним из знаковых явлений сегодняшнего времени. Волонтеры СУЭК готовы и дальше в этот непростой период участвовать в эстафете добрых дел.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс