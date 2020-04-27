Вышла книга сказок белорусов Прибайкалья

Иркутский белорусский клуб "Крывiчы" издал книгу "Очерки, рассказы и сказки белорусов Иркутской области", презентация которой пройдет после окончания карантина.

Редактор-составитель белорус Олег Рудаков - исследователь, этнограф, известный общественный деятель, родоначальник современного культурного движения белорусов в Прибайкалье. Белорусская община получила первую систематическую историю переселения своих предков в Восточную Сибирь.

Книга издана на русском и белорусском языках. В альманахе об истории переселения белорусов в Иркутскую область представлены труды 22 авторов. Большинство пишут о себе, своей семье, о своем роде. Это издание - первая попытка осмысления вклада белорусского народа в развитие Прибайкалья.

- Присутствие белорусов в Иркутской области практически никем не изучено, - рассказывает Олег Рудаков. - А их на сегодняшний день в этом крае около 50 тысяч человек. Только по Столыпинской реформе (1906-1912 гг.) сюда переселилось около 300 тысяч белорусов. За более чем 100 лет процесс ассимиляции сделал свое дело и рожденные в Сибири потомки этих переселенцев уже в основном называют себя русскими.

В очерке Олега Рудакова "Белорусы Прибайкалья: этнокультурное развитие вдали от исторической Родины" рассказывается об 11 основных волнах переселения белорусов в Иркутскую область. Это массовые переселения из Беларуси в Прибайкалье, начиная с прихода первых отрядов казаков и первопоселенцев и заканчивая выводом ракетных войск из Беларуси.

В книге более двух десятков историй, семейных воспоминаний. Материал собирался во время этнографических экспедиций, а также в беседах с людьми, родившимися в Сибири во втором, третьем и даже пятом поколениях.

- Это первая попытка собрать истории белорусов Байкальского региона, - комментирует Олег Рудаков. - Некоторые статьи на белорусском языке, без перевода на русский, другие на "трансянке" (смешанный язык - прим. автора) - как это было записано с прямого носителя. Мы старались максимально сохранить авторский стиль, потому что белорусские поселенцы говорили "по-сельски", хотя крестьяне умели читать и писать.

Выходцы из белорусских земель были еще частью первых экспедиций казаков. В семнадцатом веке московские бояре отправляли в Сибирь пленных не как заключенных, а как переселенцев осваивать забайкальские земли.

Следующая волна связана с восстаниями 1830 и 1863 годов. После подавления активных участников отправили в Сибирь. Большая часть их была католической. Из переселенцев вышли выдающиеся ученые: геолог, самый известный байкальский эксперт Ян Черский; археолог, исследователь мест захоронений эпохи неолита Николай Витковский; ботаники Феликс Зьянкович и Константин Жебровский; зоолог Бенедикт Дыбовский и многие другие.

Во время сталинских репрессий и коллективизации тысячи политзаключенных нашли здесь последнее прибежище.

Во время Второй мировой войны эвакуировались сюда целые фабрики, творческие коллективы.

Комсомольские стройки 1970-х годов спровоцировали "романтическую" волну: за работу на строительстве Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС платили хорошие деньги, но около 70% рабочих остались в Сибири.

Новую волну переселенцев вызвала авария Чернобыльской АЭС в 1986 года.

Белорусское присутствие в этих далеких краях заметно уже несколько столетий. И сегодня белорусская диаспора - одна из самых активных. Это - этнографические экспедиции в основанных белорусами деревнях Сибири, возрождение старинных обрядов, курсы родного языка…