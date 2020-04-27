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27.04.2020 11:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Министр здравоохранения Ставропольского края ушел в отставку

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров подал в отставку. Об этом стало известно в понедельник во время заседания краевого координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе главы региона.

- Губернатор Владимир Владимиров принял отставку по собственной инициативе министра здравоохранения края Виктора Мажарова. Исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на первого заместителя министра здравоохранения края Юрия Литвинова, - говорится в сообщении.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Напомним, с момента распространения COVID-19 в регионе, министерство здравоохранения Ставрополья оказалось причастно к ряду скандалов. Так, один из первых случаев заболевания коронавирусом был зафиксирован у главного инфекциониста минздрава края. Женщина в начале марта после возвращения из Испании не сообщила руководству о своей поездке и вышла на работу. Позднее ей стало плохо, и у нее обнаружили коронавирус. Она лишилась поста в минздраве, а в краевом следственном управлении СК РФ возбудили на нее уголовное дело.

А на прошлой неделе в центре громкого скандала оказался Ставропольский краевой онкологический диспансер. Там отказывались принимать пациентов со всего края без справки о том, что у них нет симптомов ОРВИ. В результате перед зданием медучреждения скопилась большая очередь. Губернатор Владимиров, приехавший на место, назвал поступок медиков "бесчеловечным". А история стала поводом для видеосюжета на одном из федеральных каналов.

По состоянию на 27 апреля по данным Роспотребнадзора в Ставропольском крае зафиксировано 454 случая COVID-19. Из них выздоровели 73 человека. 6 человек скончались.

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