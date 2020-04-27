Семья в Сочи госпитализирована по решению суда

А началась эта история с того, что двух пожилых супругов - жителей Адлера - госпитализировали с заражением коронавирусом в местную больницу. Анализы были взяты и у их родственников, с которыми они контактировали. Каронавирус был выявлена сразу у пятерых детей из двух семей.

А дальше начался почти детектив. В соответствии с правилами, оперативный отдел городской станции "скорой помощи" получил от краевого управления Роспотребнадзора постановление на эвакуацию зараженных детей в инфекционную больницу N2 в сопровождении матерей. Причем родителей уведомили об этом заранее. Но те спрятали от врачей пятерых детей, у которых был диагностирован COVID-19. К ним приехала полиция. Но и их они отказались пустить во двор своих домов. По первому адресу мать двоих детей, мягко говоря, невежливо отказала врачам "скорой помощи" в эвакуации своих чад.

А мать троих детей, проживающая по другому адресу, вообще не отвечала на звонки по мобильному телефону.

Как заявил отец семейства, дети вместе с ней ушли на прогулку в неизвестном направлении. В свой двор полицейских мужчина тоже не пустил.

Причем ни уговоры сотрудников больницы, ни их разъяснения об ответственности отказавшихся от госпитализации больных с подтвержденным коронавирусом, ни угроза распространению опасной инфекции никакого воздействия на родителей не оказали. Они стояли на своем.

Когда стало понятно, что добровольная эвакуация не состоится, медики были отозваны. Об инциденте тут же проинформировали главного врача медучреждения, руководство УВД по Сочи, прокурора Адлерского района и местный Роспотребнадзор. Представитель последнего ведомства и обратился в суд. Истец указал, что у ряда лиц при взятии проб получен предварительно положительный результат по обнаружению РНК коронавируса. При этом они находились в тесном контакте с людьми, имеющими положительные результаты, но от госпитализации отказались.

Суд оперативно удовлетворил иск, и всю семью незамедлительно отправили в сочинскую инфекционную больницу N 2.

Как заявили обе матери на видеоролике, размещенном в соцсетях, так они поступили, потому что им якобы не предоставили бумаг с положительными результатами анализов на коронавирус.

Кстати, до рассмотрения этого дела всего в Краснодарском крае по решению суда принудительной госпитализации в недобровольном порядке в связи с обнаружением каронавируса были подвергнуты десять человек. Остальные, к кому были предъявлены иски, дали согласие на госпитализацию до судебного заседания.

Надо также отметить, что в официальных ведомствах, в том числе администрации города, региональном минздраве, Роспотребнадзоре, категорически отказались не только прокомментировать разразившийся скандал, но даже сообщить какие-либо подробности случившегося. В таком случае остается надеяться, что они извлекут хотя бы уроки из этого ЧП. Ведь ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Кубани остается напряженной: число заболевших COVID-19 растет с каждым днем.

Компетентно

Алексей Куприянов, почетный адвокат России:

Согласно статье 63 Семейного кодекса родители обязаны заботиться о здоровье своих детей. Только родители имеют право определять, что полезно их собственным детям, а что нет. В этом смысле показательно право родителей на отказ от рекомендованных минздравом вакцинаций детей.

Статья 77 Семейного кодекса допускает принудительное изъятие ребенка госорганами, но только при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. Заметим разницу: здоровью ребенка, а не здоровью окружающих! Кто имеет такое право? Только органы опеки и попечительства. Иное законом не предусмотрено.

При наличии оснований можно ставить вопрос о помещении родителей вместе с детьми в карантин. Но даже для этого необходимы особые предписания органов санэпидемнадзора. Если предписания добровольно не исполняются, то заинтересованные госорганы обращаются в суды. И суды при наличии оснований в кратчайший срок решают вопрос о принудительном исполнении предписаний санитарных врачей. Лица, нарушающие предписания санитарных врачей и общие предписания, связанные с "режимом повышенной готовности к чрезвычайной ситуации", несут административную ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ, а при наличии оснований могут привлекаться к уголовной ответственности по статье 236 УК РФ. Но ни та ни другая норма не предусматривает изъятие детей из семей.

Подготовила Наталья Козлова