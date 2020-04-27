СК опубликовал видео взорванной машины в Волгограде

На официальном канале Следственного комитета РФ на видеохостинге появилась запись с поврежденным взрывом легковым автомобилем в Волгограде.

В ролике видны повреждения, полученные машиной: треснуло лобовое стекло, есть отметины на корпусе.

В понедельник на улице Хорошева взорвался неустановленный боеприпас, в результате чего пострадал 69-летний мужчина, садившийся в тот момент за руль. Следователи завели уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Пострадавшего пенсионера со множеством травм отправили в реанимацию. Медики ведут борьбу за его жизнь.