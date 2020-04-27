В Адыгее умер третий человек с диагнозом COVID-19

В инфекционной больнице Адыгеи от инфаркта умер пожилой пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

Это уже третий случай летального исхода от коронавируса, зафиксированный в республике. До этого в клинической больнице скончался 46-летний врач, а позже житель Тахтамукайского района умер прямо в приемном отделении местного медучреждения.

"27 апреля в республике подтверждены 150 новых случаев заболевания COVID-19. За выходные добавилось 14 пациентов. На амбулаторном лечении находится 47 человек. Сейчас в инфекционном госпитале врачи наблюдают 107 человек, из которых в реанимации находятся семь, на аппарате ИВЛ - три. Накануне в инфекционной больнице умер один пожилой человек. Причина смерти - инфаркт миокарда", - рассказал министр в официальном аккаунте ведомства в Instagram.

Он также добавил, что случаев нарушения карантина находящихся на амбулаторном лечении пациентов с коронавирусом за весь период зафиксировано не было.