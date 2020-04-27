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27.04.2020 15:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Севастополе режим повышенной готовности продлен до конца мая

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Режим повышенной готовности в Севастополе будет действовать до 30 мая. Об этом на заседании городского штаба по борьбе с распространением коронавируса сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

- Это ограничения на проведение общественных мероприятий, работы бюджетных учреждений и так далее, - объяснил Развожаев. - Режим самоизоляции у нас действует до 30 апреля. Он установлен в соответствии с нерабочими днями, которые ввел президент страны. Примем дальнейшие решения, если будут продлены нерабочие дни. Но режим готовности точно продлится до конца мая.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Врио губернатора поручил ужесточить правила въезда и выезда из города. Для этого вводятся электронные пропуска с QR-кодом.

Сейчас из Севастополя могут выехать только люди, которые работают на территории Республики Крым. Для этого у них должна быть справка от работодателя. Въехать могут также люди с пропуском на работу в Севастополе.

Всем остальным для перемещения между регионами надо подать заявку на пропуск и объяснить причину поездки. По словам врио губернатора, городские власти подготовят список причин, по которым можно выехать из города. Специальная группа будет принимать решения о выдаче пропуска на определенный срок.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Развожаев также попросил горожан отложить планы поездок по стране. По его словам, сейчас около 500 человек в неделю въезжает в Севастополь, что создает дополнительный риск распространения коронавирусной инфекции.

- Город должен научиться жить в новых условиях, - объявил врио губернатора. - Можно заниматься обычной деятельностью, вести бизнес, соблюдая все правила. Эта ситуация, скорее всего, продлится, не только в мае, но и в июне.

Отметим, за прошедшие сутки COVID-19 в Севастополе заболели еще пять человек. Всего в городе зафиксировано 36 случаев коронавируса, шесть человек выздоровели.

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