В Сочи суд решил госпитализировать семью из 10 человек с COVID-19

Новости

В России начались продажи еще одного кроссовера с полным приводом 13:04
В Петербурге назвали сквер в честь актера Павла Луспекаева 12:58
В Чувашии женщина покусала полицейских, задержавших ее на прогулке 12:55
Крупнейший болгарский вуз оштрафуют за установку кондиционеров 12:55
Мишустин: Отказов в медпомощи людям с тяжелыми заболеваниями быть не должно 12:54
Роддом в Красноярске перевели на прием беременных с COVID-19 12:47
В Москве пресекли нелегальное производство лекарств 12:41
Петербург занял второе место по числу выздоровевших от коронавируса 12:34
Песков: К Путину без теста на коронавирус попасть нельзя 12:33
В Уфе рассказали, как борются с COVID-19 в закрытой на карантин больнице 12:33
Врач назвала продукты, укрепляющие противовирусную защиту организма 12:30
Продюсер "Богемской рапсодии" займется байопиком о Уитни Хьюстон 12:29
На заводах Nissan начали выпускать медицинские фартуки 12:28
Нижегородцы устроили хороводы в лесу, несмотря на режим самоизоляции 12:18
В Волгоградской области умер восьмой пациент с коронавирусом 12:15
Под Волгоградом мопед с шестью подростками попал в ДТП 12:13
Организации здравоохранения могут включить в списки системообразующих 12:10
Умер писатель, режиссер и сценарист Пер Улов Энквист 12:08
В Петербурге задержали серийных похитителей продуктов из супермаркетов 12:06
В Курске от COVID-19 скончался анестезиолог-реаниматолог 12:05
Испания отказалась от помощи НАТО в борьбе с коронавирусом 12:02
Вазовские багги "Бора" и "Сержант", о которых вы не знали 12:02
Надежда Бабкина передала всем привет из больницы 11:56
В Ростове второй человек скончался от коронавируса 11:53
В Уфе девушка упала с дерева во время селфи 11:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
27.04.2020 11:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи суд решил госпитализировать семью из 10 человек с COVID-19

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Адлерский районный суд города Сочи принял решение о госпитализации в недобровольном порядке до полного выздоровления и получения результатов лабораторных исследований семьи из десяти человек. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Фото: iStock
В Екатеринбурге дело организатора тайной вечеринки отправили в суд

В суд обратился территориальный отдел управления Роспотребнадзора. Истец указал, что у ряда лиц при взятии проб получен предварительно положительный результат по обнаружению РНК коронавируса SARS-Cоv-2. При этом они находились в тесном контакте с людьми, имеющими положительные результаты, но от госпитализации отказались. Суд удовлетворил иск в минувшую субботу, и всю семью незамедлительно отправили в сочинскую инфекционную больницу № 2.

Как уже писала "РГ", родители двух родственных семей спрятали от врачей пятерых детей, у которых был диагностирован COVID-19. Также они отказались пустить и полицию во двор своих домов. Как сообщили две матери детей в видеоролике, размещенном в соцсетях, им не предоставили бумаг с положительными результатами.

Кроме того, в Сочи подсчитали, к каким финансовым затратам приводят подобные ситуации. На это раз для эвакуации пришлось привлечь две фельдшерские бригады скорой помощи, которые провели на вызовах в сумме пять часов (стоимость работы одного часа бригады составляет 2937 рублей). Плюс амортизация защитного костюма "Кварц - 1М" (в них находились медики) - с учетом ресурса фильтрующего элемента и пятичасовой работы в составе двух человек - стоит 4395 рублей. Таким образом, общий итог затрат составил 19 080 рублей. Но о штрафе речи не шло, так как иск о госпитализации в недобровольном порядке его не предусматривает.

Крымчан стали принудительно отправлять в обсерватор по решению суда

Кстати, до рассмотрения этого дела всего в Краснодарском крае по решению суда принудительной госпитализации в недобровольном порядке были подвергнуты десять человек. Остальные, к кому были предъявлены иски, дали согласие на госпитализацию до судебного заседания.

Так, в Динской, Выселковский, Кореновский, Туапсинский районные суды и в Туапсинский городской суд поступили 13 дел по административным искам Роспотребнадзора к 15 гражданам о госпитализации в медицинские учреждения в недобровольном порядке в связи с обнаружением РНК 2019-nCoV.

Тем временем

По информации оперативного штаба, на Кубани за последние сутки коронавирус подтвердился у 57 человек. Возраст заболевших от полутора до 85 лет. Таким образом, всего в Краснодарском крае с начала пандемии подтвердилось 837 случаев заболевания COVID-19 (в числе заразившихся 62 ребенка). Скончались 19 пациентов.

Происшествия Правосудие Суд Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков: В России не будут урезать соцрасходы
Россия обошла Китай по числу заболевших коронавирусом
Утверждены правила предоставления финпомощи малому и среднему бизнесу
В Госдуме раскритиковали идею переноса майских праздников из-за самоизоляции
Глава Гидрометцентра озвучил прогноз по теплу на 2020 год
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника