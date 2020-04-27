В Сочи суд решил госпитализировать семью из 10 человек с COVID-19

Адлерский районный суд города Сочи принял решение о госпитализации в недобровольном порядке до полного выздоровления и получения результатов лабораторных исследований семьи из десяти человек. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

В суд обратился территориальный отдел управления Роспотребнадзора. Истец указал, что у ряда лиц при взятии проб получен предварительно положительный результат по обнаружению РНК коронавируса SARS-Cоv-2. При этом они находились в тесном контакте с людьми, имеющими положительные результаты, но от госпитализации отказались. Суд удовлетворил иск в минувшую субботу, и всю семью незамедлительно отправили в сочинскую инфекционную больницу № 2.

Как уже писала "РГ", родители двух родственных семей спрятали от врачей пятерых детей, у которых был диагностирован COVID-19. Также они отказались пустить и полицию во двор своих домов. Как сообщили две матери детей в видеоролике, размещенном в соцсетях, им не предоставили бумаг с положительными результатами.

Кроме того, в Сочи подсчитали, к каким финансовым затратам приводят подобные ситуации. На это раз для эвакуации пришлось привлечь две фельдшерские бригады скорой помощи, которые провели на вызовах в сумме пять часов (стоимость работы одного часа бригады составляет 2937 рублей). Плюс амортизация защитного костюма "Кварц - 1М" (в них находились медики) - с учетом ресурса фильтрующего элемента и пятичасовой работы в составе двух человек - стоит 4395 рублей. Таким образом, общий итог затрат составил 19 080 рублей. Но о штрафе речи не шло, так как иск о госпитализации в недобровольном порядке его не предусматривает.

Кстати, до рассмотрения этого дела всего в Краснодарском крае по решению суда принудительной госпитализации в недобровольном порядке были подвергнуты десять человек. Остальные, к кому были предъявлены иски, дали согласие на госпитализацию до судебного заседания.

Так, в Динской, Выселковский, Кореновский, Туапсинский районные суды и в Туапсинский городской суд поступили 13 дел по административным искам Роспотребнадзора к 15 гражданам о госпитализации в медицинские учреждения в недобровольном порядке в связи с обнаружением РНК 2019-nCoV.

Тем временем

По информации оперативного штаба, на Кубани за последние сутки коронавирус подтвердился у 57 человек. Возраст заболевших от полутора до 85 лет. Таким образом, всего в Краснодарском крае с начала пандемии подтвердилось 837 случаев заболевания COVID-19 (в числе заразившихся 62 ребенка). Скончались 19 пациентов.