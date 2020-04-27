Поправки в КоАП расширили применение санкций за самовольную перепланировку.

Вводится две новации. Первое: штрафы распространяются на незаконную перепланировку любых помещений, не только жилых. Второе: отвечать по соответствующей статье будут юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Закон публикует "Российская газета". До сих пор статья КоАП распространялась только на граждан. Если же крушить стены в доме начинала организация, получалось, что наказывать вроде как некого.

Как отметил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, зачастую к трагичным последствиям приводит самовольная перепланировка нежилых помещений на первых этажах или в подвалах многоквартирных домов, владельцами которых являются юридические лица.

Мало кому нравится жить на первом этаже. А для бизнесменов первые этажи - любимое место. Там можно открыть кафе или парикмахерскую, начать какую-то торговлю и прочее. В новостройках зачастую первые этажи изначально отводятся под всякого рода коммерцию. Но в зданиях старой строительной школы нередко приходится переоборудовать квартиры.

Естественно, когда все это сделано по правилам, то есть с соблюдением всех норм и согласовано, ничего плохого в том нет, наоборот. Однако зачастую бизнесмены пытаются сделать ремонт втемную, как заблагорассудится.

Например, могут пробить отдельный вход, и не один. Понятно, что удобнее вести бизнес, когда у магазина своя дверь.

Граждане, в свою очередь, нередко устраивают в подвалах кладовые или какое-то личное пространство. Опять же, когда все делается с умом и по правилам, это можно только приветствовать. Главное, чтобы из-за чьего-то чрезмерного рвения не рухнул дом. Между тем раньше перепланировка в подвале не попадала под КоАП, так как это нежилое помещение. Потому и решено было внести правки в кодекс.

Штрафы для граждан не меняются и составят от 2 до 2,5 тысячи рублей. Для должностных лиц вводятся штрафы от 4 до 5 тысяч рублей. Для юрлиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предусмотрены штрафы от 40 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, закон предусматривает ответственность за порчу жилых помещений или их оборудования, а также за использование жилых помещений не по назначению. Для граждан штраф составит от 1 до 1,5 тысячи рублей. Для должностных лиц - от 2 до 3 тысяч рублей. Для юрлиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 20 до 30 тысяч рублей.

Подобные нормы помогут простым гражданам защитить свое жилье от излишне деловых соседей, готовых ради бизнеса разрушить хрупкое равновесие в доме. Выявляют опасные переделки региональные жилищные инспекции. Если собственник не пускает проверяющих, права доступа можно добиться по решению суда.