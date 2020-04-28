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28 апреля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 92(8146)

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 133-ФЗ "О внесении изменений в статью 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Опубликован 28 апреля 2020 г.

Принят Государственной Думой 17 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Внести в статью 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 2010, N 1, ст. 1) следующие изменения:

1) в наименовании слово "помещениями" заменить словами "помещениями. Самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме";

2) в части 1:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Порча жилых помещений или порча их оборудования либо использование жилых помещений не по назначению - ";

б) абзац второй дополнить словами "; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей";

3) в части 2:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. Самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме - ";

б) в абзаце втором слово "влечет" заменить словом "влекут", дополнить словами "; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей";

4) дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.".

Президент Российской Федерации В. Путин