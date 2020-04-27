Новости

Путин присвоил звание Героя Труда Рошалю и Соломину 19:12
Куба вышла на оптимистичный сценарий по COVID-19 19:07
В Москве составили более 500 протоколов о нарушении дистанции в магазинах 18:50
Арнольд Шварценеггер впервые станет дедом благодаря Крису Прэтту 18:47
Власти доплатят сотрудникам, работающим в московских больницах 18:45
Знаковая модель Renault может уйти в историю 18:43
Киану Ривз дерется с Крисом Хемсвортом на новом "постере" 18:35
Принц Уильям и Стивен Фрай записали ролик в поддержку врачей 18:28
Госдума запустила проект по разъяснению мер поддержки в пандемию 18:26
Ученые выяснили, когда риски заразиться Covid-19 самые высокие 18:26
Российские ученые создали биопротез сердечного клапана с наноалмазами 18:22
В Петербурге умерла врач скорой помощи, заболевшая COVID-19 18:21
Патенты раскрыли облик серийного кроссовера Nissan Ariya 18:18
В образовательных учреждениях Минобороны учебный год закончится до 5 мая 18:17
Попова предупредила о новой "нормальности" после пандемии 18:12
Comedy Club создал международное реалити-шоу "на удаленке" 18:02
В Сети представили "Ниву" нового поколения 18:00
Фарерские острова запустили игру, персонажи в которой - местные жители 18:00
Роспотребнадзор допустил постепенную отмену самоизоляции после 12 мая 17:58
Глава холдинга "Металлоинвест" Андрей Варичев умер от пневмонии 17:57
В Минсельхозе сообщили об увольнении помощника главы Россельхознадзора 17:54
Неизвестный город майя обнаружен в джунглях Юкатана 17:48
Пещера с древними изображениями найдена на севере Синая 17:40
На Кубани через обсерваторы прошли более 1400 человек 17:34
Анонсирован крупномасштабный проект по "Доктору Кто" 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
27.04.2020 18:50
Рубрика: Власть

Тайны останутся в сохранности

Уполномоченные по правам человека получили новые возможности
Текст: Наталья Козлова
"Российская газета" публикует закон, который предоставляет Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и уполномоченным по правам человека в субъектах РФ новые возможности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Этим законом часть третья статьи 56 ("Свидетель") Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации дополняется положением, согласно которому устанавливается, что Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и уполномоченный по правам человека в субъекте Федерации не подлежат допросу в качестве свидетелей без их согласия об обстоятельствах, ставших им известными в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

Уполномоченному по правам человека могут запретить иметь второе гражданство

Речь идет о так называемом свидетельском иммунитете, схожем с тем, которым обладают адвокаты и священнослужители.

Свидетельский иммунитет означает, что адвокат, священник, а теперь и Уполномоченный по правам человека вправе не давать показания против тех, кто им пожаловался.

Уполномоченный по правам человека вправе не давать показания против тех, кто ему пожаловался

В законах об адвокатуре всегда было подчеркнуто, что защитник обладает так называемой адвокатской тайной и никому не может выдать тайну своего клиента. Даже правоохранительным органам. А если это совершит, то он ответит по закону и потеряет право на профессию. Такие же права есть и у священников - это называется тайна исповеди.

Что такой иммунитет Уполномоченного по правам человека дает простым гражданам? А то, что граждане теперь смогут смело доверять уполномоченному свои тайны. Обычный гражданин законом обязан давать показания как свидетель. Он вправе не давать показаний лишь против самого себя и своих близких родственников.

"РГ" публикует доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека за 2019 год

Теперь закреплено право федерального омбудсмена и уполномоченных по правам человека в регионах не давать свидетельские показания "по обстоятельствам, о которых они узнали в связи с исполнением должностных обязанностей". Пытаться кому-либо выведать эти тайны у омбудсмена теперь запрещено.

Также закон устанавливает особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении региональных уполномоченных по правам человека. Решение о возбуждении дела будет приниматься только лично руководителем следственного органа Следственного комитета РФ по соответствующему субъекту Федерации.

Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам человека Комментарии к документам

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль назвал условие обсуждения дальнейших шагов по нефтедобыче
В Госдуме поддержали идею о презумпции невиновности в КоАП
Россия обошла Китай по числу заболевших коронавирусом
Глава Минприроды: Это лето может стать одним из самых жарких за всю историю
ВОЗ отметила снижение роста заболеваемости COVID-19
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче
В МЧС назвали правила, которые не затронул режим самоизоляции