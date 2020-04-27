"Российская газета" публикует закон, который предоставляет Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и уполномоченным по правам человека в субъектах РФ новые возможности.

Этим законом часть третья статьи 56 ("Свидетель") Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации дополняется положением, согласно которому устанавливается, что Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и уполномоченный по правам человека в субъекте Федерации не подлежат допросу в качестве свидетелей без их согласия об обстоятельствах, ставших им известными в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

Речь идет о так называемом свидетельском иммунитете, схожем с тем, которым обладают адвокаты и священнослужители.

Свидетельский иммунитет означает, что адвокат, священник, а теперь и Уполномоченный по правам человека вправе не давать показания против тех, кто им пожаловался.

Уполномоченный по правам человека вправе не давать показания против тех, кто ему пожаловался

В законах об адвокатуре всегда было подчеркнуто, что защитник обладает так называемой адвокатской тайной и никому не может выдать тайну своего клиента. Даже правоохранительным органам. А если это совершит, то он ответит по закону и потеряет право на профессию. Такие же права есть и у священников - это называется тайна исповеди.

Что такой иммунитет Уполномоченного по правам человека дает простым гражданам? А то, что граждане теперь смогут смело доверять уполномоченному свои тайны. Обычный гражданин законом обязан давать показания как свидетель. Он вправе не давать показаний лишь против самого себя и своих близких родственников.

Теперь закреплено право федерального омбудсмена и уполномоченных по правам человека в регионах не давать свидетельские показания "по обстоятельствам, о которых они узнали в связи с исполнением должностных обязанностей". Пытаться кому-либо выведать эти тайны у омбудсмена теперь запрещено.

Также закон устанавливает особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении региональных уполномоченных по правам человека. Решение о возбуждении дела будет приниматься только лично руководителем следственного органа Следственного комитета РФ по соответствующему субъекту Федерации.