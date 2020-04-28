Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 130-ФЗ "О внесении изменения в статью 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Внести в часть третью статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2003, N 27, ст. 2706; 2007, N 24, ст. 2830; 2015, N 24, ст. 3367; 2016, N 1, ст. 29, 60; 2017, N 17, ст. 2455) изменение, дополнив ее пунктом 8 следующего содержания:

"8) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации без их согласия - об обстоятельствах, ставших им известными в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.".

Президент Российской Федерации В. Путин