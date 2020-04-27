Заключить и подписать трудовой договор теперь можно будет в интернете, не потратив ни одного листа бумаги. Это позволит подписанный президентом Закон "О проведении эксперимента по ведению отдельными работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками".

"Сейчас многие компании уже ведут внутренний документооборот в электронном виде, - сообщили в пресс-службе минтруда. - Кадровый документооборот - одна из последних сфер, где определенные документы должны дублироваться на бумажном носителе".

Работодатели могут использовать как свою информационную систему для работы с электронными документами в кадровом делопроизводстве, а могут пользоваться функционалом портала "Работа в России", уточнили в минтруде.

При заключении трудовых договоров, договоров о материальной ответственности или ученических договоров в электронной форме закон требует использовать усиленные квалифицированные электронные подписи. В остальных случаях допускается применение простой цифровой подписи.