Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 122-ФЗ "О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой"

Принят Государственной Думой 14 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Статья 1. Общие положения

1. Провести в Российской Федерации эксперимент по использованию отдельными работодателями и работниками в электронном виде без дублирования на бумажном носителе документов, связанных с работой, в отношении которых трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрено их оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме, в том числе под роспись (далее соответственно - эксперимент, электронные документы, связанные с работой), и осуществить оценку эффективности и результативности эксперимента.

2. Законодательство, регламентирующее порядок проведения эксперимента, основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, определяемых в соответствии со статьей 5 Трудового кодекса Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о занятости населения, законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных (включая требования к хранению и обработке персональных данных граждан Российской Федерации на территории Российской Федерации и порядок сбора и хранения биометрических персональных данных), настоящего Федерального закона и принимаемого в соответствии с ним положения о порядке проведения эксперимента.

3. Целями проведения эксперимента являются:

1) определение и создание условий для использования в сфере трудовых отношений электронных документов, связанных с работой, включая обмен информацией в форме электронных документов, связанных с работой, между работодателем, работником и лицом, поступающим на работу;

2) подготовка предложений о внесении изменений в трудовое законодательство и (при необходимости) в законодательство Российской Федерации о занятости населения в части использования в сфере трудовых отношений электронных документов, связанных с работой.

4. Эксперимент проводится в отношении документов, связанных с работой, перечень которых работодатель утверждает самостоятельно с учетом положения о порядке проведения эксперимента. Эксперимент не проводится в отношении трудовых книжек и формируемых в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде сведений о трудовой деятельности работников.

5. Эксперимент проводится по 31 марта 2021 года включительно.

6. Участие в эксперименте работодателей, работников и лиц, поступающих на работу, является добровольным.

7. На являющихся участниками эксперимента работодателей, работников и лиц, поступающих на работу, распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) работодатель - работодатель, изъявивший желание участвовать и участвующий в эксперименте в соответствии с положением о порядке проведения эксперимента;

2) работник - работник, состоящий в трудовых отношениях с работодателем на момент принятия работодателем решения об участии в эксперименте и выразивший путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления свое добровольное согласие на участие в эксперименте, в том числе на использование в ходе эксперимента электронной подписи работника в соответствии с положениями частей 2 и 3 статьи 7 настоящего Федерального закона;

3) лицо, поступающее на работу, - физическое лицо, с которым работодатель заключает трудовой договор во время проведения эксперимента;

4) уполномоченный орган исполнительной власти - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

5) система "Работа в России" - информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий "Работа в России", определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости населения.

2. Иные понятия используются в настоящем Федеральном законе в тех значениях, в которых они используются в других законодательных актах Российской Федерации.

Статья 3. Участники эксперимента

1. Участниками эксперимента являются уполномоченный орган исполнительной власти, работодатели и работники, а также лица, поступающие на работу, которые выразили свое добровольное согласие на участие в эксперименте в соответствии с частью 4 статьи 6 настоящего Федерального закона.

2. Участниками эксперимента не могут являться работники, направляемые временно работодателями к другим физическим лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала).

3. Участниками эксперимента не могут являться дистанционные работники.

Статья 4. Полномочия уполномоченного органа исполнительной власти

Уполномоченный орган исполнительной власти:

1) осуществляет методическое сопровождение эксперимента, включая методическое сопровождение деятельности работодателей по созданию, использованию и хранению электронных документов, связанных с работой;

2) утверждает положение о порядке проведения эксперимента;

3) формирует и утверждает перечень работодателей;

4) представляет в Правительство Российской Федерации с учетом мнения сторон Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений предварительный (в период проведения эксперимента, но не позднее чем за два месяца до истечения срока проведения эксперимента) и итоговый (по окончании эксперимента, но не позднее чем через два месяца после истечения срока проведения эксперимента) доклады о результатах проведения эксперимента и предложения о внесении изменений в трудовое законодательство и (при необходимости) в законодательство Российской Федерации о занятости населения в части использования в сфере трудовых отношений электронных документов, связанных с работой.

Статья 5. Права и обязанности работодателей в связи с проведением эксперимента

1. Дату начала проведения эксперимента в организации работодателя работодатель определяет самостоятельно с учетом положения о порядке проведения эксперимента (далее - начало проведения эксперимента).

2. В целях реализации норм настоящего Федерального закона работодатель до начала проведения эксперимента:

1) утверждает перечень видов документов, связанных с работой, в отношении которых будет проводиться эксперимент;

2) определяет структурные подразделения организации, участвующие в эксперименте (при необходимости);

3) не позднее чем за один месяц до начала проведения эксперимента уведомляет каждого работника в письменной форме о проведении эксперимента, а также о праве работника путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления отказаться от участия в эксперименте либо выразить свое добровольное согласие на участие в эксперименте;

4) формирует и утверждает список работников;

5) с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого представительного органа) принимает или вносит изменения (при необходимости) в связанные с проведением эксперимента локальные нормативные акты, в том числе локальный нормативный акт об использовании электронной подписи работодателем и работником в соответствии с положениями частей 2 и 3 статьи 7 настоящего Федерального закона, а также локальный нормативный акт, устанавливающий порядок обработки работодателем электронных документов, связанных с работой, содержащих персональные данные работников;

6) знакомит работников и их представителей (при наличии таких представителей) под роспись с локальными нормативными актами, связанными с проведением эксперимента;

7) подготавливает и обсуждает с уполномоченными в установленном порядке представителями работников изменения в коллективные договоры в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации (при необходимости);

8) в целях создания, использования и хранения электронных документов, связанных с работой, создает информационную систему либо (при необходимости) обеспечивает возможность использования в этих целях уже действующей информационной системы, а также (при необходимости) обеспечивает возможность взаимодействия информационной системы работодателя с системой "Работа в России".

3. При заключении трудового договора работодатель уведомляет лицо, поступающее на работу, о проведении эксперимента и знакомит его под роспись с локальными нормативными актами, связанными с проведением эксперимента. Работодатель также уведомляет в письменной форме лицо, поступающее на работу, о его праве путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления отказаться от участия в эксперименте либо выразить свое добровольное согласие на участие в эксперименте.

4. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации работодатель обеспечивает защиту персональных данных работников и иной информации, включая защиту электронных документов, связанных с работой, от неправомерного доступа, блокирования, уничтожения, модифицирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении такой информации.

5. Работодатель обеспечивает хранение электронных документов, связанных с работой, в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации об архивном деле. В случае прекращения деятельности (ликвидации) работодателя передача электронных документов, связанных с работой, в государственные или муниципальные архивы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.

6. Работодатель при поступлении запросов уполномоченных органов и организаций, а также профессиональных союзов, в том числе при осуществлении государственного контроля (надзора), предоставляет им соответствующие электронные документы, связанные с работой, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, или копии указанных документов на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом.

7. Работодатель обязан безвозмездно предоставить работнику не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня подачи им заявления электронные документы, связанные с работой, способом, указанным в заявлении работника (в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, или в форме копии электронного документа на бумажном носителе, заверенной надлежащим образом, или путем размещения электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в личном кабинете работника в системе "Работа в России" (при наличии).

8. В день прекращения трудового договора работодатель обязан предоставить работнику копию приказа (распоряжения) работодателя о прекращении трудового договора способом, указанным в заявлении работника (в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, или в форме копии электронного документа на бумажном носителе, заверенной надлежащим образом).

9. Заявления, предусмотренные частями 7 и 8 настоящей статьи, подаются работником в письменной форме или направляются в порядке, установленном работодателем, с использованием информационной системы работодателя либо по адресу электронной почты работодателя.

10. Направление работнику или лицу, поступающему на работу, уведомлений в форме электронного документа и ознакомление их с электронными документами, связанными с работой, осуществляются работодателем только в рабочее время.

11. Работодатель несет расходы по созданию, использованию и хранению электронных документов, связанных с работой, в том числе расходы по получению и использованию электронной подписи работника. Отсутствие у лица, поступающего на работу, электронной подписи не может являться основанием для отказа в заключении с ним трудового договора.

Статья 6. Права и обязанности работников и лиц, поступающих на работу, в связи с проведением эксперимента

1. Свое добровольное согласие на участие в эксперименте работник выражает до начала проведения эксперимента путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления в соответствии с положениями пункта 3 части 2 статьи 5 настоящего Федерального закона.

2. Работник вправе:

1) отказаться от участия в эксперименте в любой момент до начала его проведения либо от дальнейшего участия в эксперименте после начала его проведения, уведомив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели;

2) в соответствии с положениями части 3 статьи 8 настоящего Федерального закона дать письменное согласие на создание, использование и хранение работодателем части электронных документов, связанных с работой этого работника, с использованием информационной системы работодателя, а другой части с использованием системы "Работа в России";

3) обращаться к работодателю в письменной форме или в порядке, установленном работодателем, через информационную систему работодателя либо по адресу электронной почты работодателя с заявлением о предоставлении ему электронных документов, связанных с работой;

4) в случае, если работодатель не использует систему "Работа в России", обратиться к работодателю в письменной форме или в порядке, установленном работодателем, через информационную систему работодателя либо по адресу электронной почты работодателя с заявлением о размещении электронного документа, связанного с работой, в личном кабинете работника в системе "Работа в России".

3. Отказ работника от участия в эксперименте не может являться основанием для изменения условий труда, увольнения работника по инициативе работодателя, а также прекращения с ним трудового договора в порядке, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. При заключении трудового договора во время проведения эксперимента лицо, поступающее на работу, выражает свое добровольное согласие на участие в эксперименте либо отказывается от участия в эксперименте путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления в соответствии с положениями части 3 статьи 5 настоящего Федерального закона.

5. Отказ лица, поступающего на работу, от участия в эксперименте не может являться основанием для отказа в заключении с ним трудового договора.

6. При заключении трудового договора или оформлении приложения к трудовому договору либо отдельного соглашения между работником и работодателем, заключаемых в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора, работник либо лицо, поступающее на работу, указывает адрес своей электронной почты и (или) адрес своего личного кабинета в системе "Работа в России" (при наличии).

Статья 7. Использование работником и работодателем электронной цифровой подписи при проведении эксперимента

1. Создание и заверение электронных документов, связанных с работой, требующих подписания работодателем, осуществляются с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи работодателя.

2. При заключении трудовых договоров, договоров о материальной ответственности, ученических договоров, договоров на получение образования без отрыва или с отрывом от работы, а также при внесении в них изменений с использованием информационной системы работодателя используются усиленная квалифицированная электронная подпись работодателя и усиленная квалифицированная электронная подпись или усиленная неквалифицированная электронная подпись работника.

3. При заключении трудовых договоров, договоров о материальной ответственности, ученических договоров, договоров на получение образования без отрыва или с отрывом от работы, а также при внесении в них изменений с использованием системы "Работа в России" используются усиленная квалифицированная электронная подпись работодателя и простая электронная подпись работника, ключ которой получен в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством Российской Федерации.

Статья 8. Особенности применения настоящего Федерального закона

1. С учетом положения о порядке проведения эксперимента, утверждаемого уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с пунктом 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, до начала проведения эксперимента в коллективном договоре (при наличии), в трудовом договоре, заключенном с работником, или в приложении к трудовому договору либо отдельном соглашении между работником и работодателем, заключаемых в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора, указываются:

1) предусмотренные настоящим Федеральным законом права и обязанности работника и работодателя;

2) сведения об использовании работодателем в целях проведения эксперимента собственной информационной системы и (или) системы "Работа в России";

3) утвержденный работодателем перечень видов документов, связанных с работой, в отношении которых проводится эксперимент;

4) порядок и условия создания, использования и хранения работодателем электронных документов, связанных с работой;

5) сведения об электронных документах, связанных с работой, создание, использование и хранение которых осуществляются с использованием информационной системы работодателя и (или) системы "Работа в России" в соответствии с частью 4 настоящей статьи.

2. При заключении трудового договора с лицом, поступающим на работу, сведения и (или) условия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, включаются в трудовой договор.

3. В договоре о материальной ответственности, ученическом договоре, договоре на получение образования без отрыва или с отрывом от работы, заключаемых с работником, указываются сведения об использовании работодателем в целях проведения эксперимента собственной информационной системы и (или) системы "Работа в России".

4. Создание, использование и хранение электронных документов, связанных с работой, осуществляются работодателем с использованием информационной системы работодателя и (или) системы "Работа в России", участником которой работодатель может быть в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о занятости населения. При этом с письменного согласия работника допускается создание, использование и хранение работодателем части электронных документов, связанных с работой этого работника, с использованием информационной системы работодателя, а другой части с использованием системы "Работа в России". Использование указанных систем должно обеспечить фиксацию фактов получения работником и (или) работодателем документов в электронном виде.

5. При использовании информационной системы работодателя и (или) системы "Работа в России" работнику должны быть обеспечены беспрепятственный доступ к электронным документам, связанным с работой, и возможность формирования им копий указанных документов на бумажном носителе.

6. Оператор системы "Работа в России", ответственный за ее формирование, развитие и модернизацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости населения, обеспечивает:

1) хранение электронных документов, связанных с работой, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

2) возможность взаимодействия информационной системы работодателя с системой "Работа в России";

3) беспрепятственный доступ работника к электронным документам, связанным с работой, размещенным в личном кабинете работника в системе "Работа в России", и возможность формирования им копий указанных документов на бумажном носителе.

Статья 9. Осуществление контроля за исполнением требований настоящего Федерального закона и иных нормативных правовых актов, связанных с проведением эксперимента

Контроль за исполнением требований настоящего Федерального закона и иных нормативных правовых актов, связанных с проведением эксперимента, осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", с особенностями, установленными положением о порядке проведения эксперимента.

Президент Российской Федерации В. Путин