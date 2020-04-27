Россия обошла Китай по числу заболевших коронавирусом

В России за последние сутки выявили 6198 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число заразившихся достигло 87147 человек. Это больше чем в Китае, где, по последним данным, зафиксировано 84,5 тысячи заболевших за время пандемии.
Последнюю информацию по России опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Из нее следует, что случаи заболевания выявлены во всех регионах страны, за все время борьбы с инфекцией скончались 794 человека, а выздоровели 7346.
Больше всего случаев заболевания среди регионов в Москве. За все время в городе выявили 45351 заболевшего, 435 человек скончались, 3524 выздоровели.