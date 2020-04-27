Россия обошла Китай по числу заболевших коронавирусом

Последнюю информацию по России опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Из нее следует, что случаи заболевания выявлены во всех регионах страны, за все время борьбы с инфекцией скончались 794 человека, а выздоровели 7346.

Больше всего случаев заболевания среди регионов в Москве. За все время в городе выявили 45351 заболевшего, 435 человек скончались, 3524 выздоровели.