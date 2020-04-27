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Рубрика: В мире

Россия попросила США протестировать осужденную россиянку на COVID-19

Посольство РФ в США направило в госдепартамент ноту с требованием провести медицинское обследование отбывающей наказание в американской тюрьме россиянки Богданы Осиповой, чтобы вовремя принять необходимые меры в случае заражения ее коронавирусом SARS-CoV-2.

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Ранее стало известно, что женщина помещена на карантин. "Ожидаем от американских властей, что Осиповой будет оказана необходимая помощь", - заявил глава диппредставительства в Вашингтоне Анатолий Антонов, добавив, что ситуация на контроле.

"Находимся в тесном контакте с госдепартаментом, федеральным бюро тюрем и руководством исправительного учреждения", - цитирует Антонова ТАСС.

Осипова, которую американский суд приговорил к семи годам заключения за похищение ребенка и вымогательство, находится в тюрьме "Данбери" (штат Коннектикут). Там же отбывает наказание еще один гражданин России - Константин Ярошенко, сокамерник которого умер от COVID-19.

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