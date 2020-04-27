Трамп опроверг информацию о грядущей отставке главы минздрава США

Президент США Дональд Трамп опроверг появившуюся в СМИ информацию о скором увольнении главы минздрава Алекса Азара.

"Это сообщения - вранье. Лживые СМИ пытаются отчаянно создать ощущение хаоса и беспорядка в стране", - заявил американский лидер, добавив, что его подчиненный хорошо выполняет свою работу.

Ранее газета Politico написала, что Белый дом ищет Азару замену, так как тот не справляется со своими обязанностями в сложный период распространения коронавируса.

Печатное издание было весьма убедительно, назвав даже имена кандидатов на пост министра здравоохранения и социальных служб США. В списке были координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Беркс, глава программы медпомощи пожилым Medicaid Сеема Верма и первый замглавы минздрава Эрик Харган.