Трампа возмутила статья NYT о его привычках на работе

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на The New York Times после публикации о его привычках на работе. Автор статьи утверждает, что американский лидер больше времени проводит в спальне, где читает вырезки из газет и смотрит телевизор, чем в рабочем кабинете.

В ответ Трамп написал в Twitter, что работает с раннего утра и до поздней ночи, не покидая Белый дом месяцами, чтобы подготовить торговые соглашения и восстановить армию. Поэтому его разозлила фальшивая история, написанная ничего не знающим о нем корреспондентом, сообщает ТАСС.

По словам Трампа, он самый трудолюбивый президент в истории, и это могут подтвердить близкие люди. "Я труженик, который за три с половиной года, возможно, сделал больше, чем все остальные президенты", - подчеркнул хозяин Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что его регулярные пресс-конференции, посвященные ситуации с коронавирусом в стране, являются пустой тратой времени, и обвинил в этом журналистов. По его мнению, нет толка в этих встречах, на которых представители СМИ задают лишь враждебные вопросы и потом отказываются точно сообщать правду и факты.