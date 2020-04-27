Новости

Бирюков: Запуск фонтанов в Москве отложен 08:30
"Яндекс.Переводчик" стал распознавать якутский язык 08:28
Власти Москвы и "Роскино" проведут международный онлайн-форум 08:26
Несколько сотен буревестников стали заложниками на сахалинском судне 08:15
Врач составила простое меню для идеальной работы кишечника 08:10
Япония из-за коронавируса запретила въезд из РФ, Беларуси и Украины 08:05
Составлен рейтинг регионов РФ по размеру банковских вкладов населения 08:01
Одобрен проект федеральной схемы обращения с отходами 08:00
Видео: грузовик утонул на обочине дороги 08:00
Руководство "Локомотива" не подтвердило подписание контракта с Николичем 07:46
Тюменке удалили гигантскую опухоль, вызвавшую рост волос на лице и теле 07:44
На Камчатке за сутки выявили 85 новых случаев COVID-19 07:42
В Африке за 10 дней число заболевших COVID-19 выросло на 40 процентов 07:15
В больницах Уханя не осталось ни одного пациента с коронавирусом 07:00
Саудовская Аравия отменила смертную казнь несовершеннолетних 06:50
Французская полиция конфисковала 140 тысяч контрабандных масок 06:41
За сообщения о коронавирусе житель Сингапура окажется в тюрьме 06:40
В Благовещенске мост через Зею закрыли для грузовиков на две недели 06:02
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском 06:00
В компании Airbus объявили о новых сокращениях из-за коронавируса 05:39
Россия создаст собственных мышей для испытания вакцины от COVID-19 05:14
В Амурске граждан КНР оштрафовали за шашлыки на балконе 05:00
В Южной Корее вылечили "главную распространительницу" COVID-19 04:59
Глава Гидрометцентра озвучил прогноз по теплу на 2020 год 04:37
Российские туристы вернулись из Таиланда на Сахалин 04:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
27.04.2020 07:15
Рубрика: В мире

В Африке за 10 дней число заболевших COVID-19 выросло на 40 процентов

Текст: Максим Макарычев

В Африке отмечается резкий рост случаев заболевания коронавирусом - более чем на 40 процентов за 10 дней. Об этом пишет британское издание Express. Напомним, что по состоянию на воскресенье, 26 апреля, во всем мире было зарегистрировано чуть менее трех миллионов случаев заражения COVID-19.

Фото: RIJASOLO / AFP
Африка готовится "полному краху экономики" из-за COVID-19

Доктор Майк Райан, исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, в середине апреля заявил, что "Африка находится на начальном этапе пандемии". По мнению экспертов Африканского института исследований в области здравоохранения, если случаи заражения на континенте наберут такие темпы, как в Европе или Китае, "результат может быть разрушительным", так как во многих странах Африки нет больниц с реанимационными отделениями для больных коронавирусом или аппаратов искусственной вентиляции легких, чтобы справиться с наплывом пациентов.

Изначально на континенте наблюдался медленный рост случаев заражения, однако сейчас уже известно о 31744 заболевших COVID-19, при этом 1417 человек скончались. Вместе с тем, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в течение трех-шести месяцев в Африке может быть зарегистрировано до 10 миллионов случаев заражения, если не будут предприняты срочные меры по сдерживанию пандемии.

Со своей стороны, британская благотворительная организация Street Child, которая обнародовала доклад о ситуации с COVID-19 на континенте, предупредила, что "африканские семьи могут умереть от голода, находясь на карантине". В докладе, в частности, говорится о том, что гигиенические меры, такие как регулярное мытье рук, которые являются простыми на Западе, являются более трудными для некоторых бедных африканских наций, которые не имеют свободного доступа к воде.

В мире Африка Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Минобороны подтвердили более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом
За лающую собаку и неисправную сигнализацию планируется штрафовать
Академик РАН назвал время завершения вспышки коронавируса в России
Попова: После снятия карантина системе общепита придется перестроиться
Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими затратами на оборону
Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса
Почему Евросоюз отказался идти на поводу антикитайской кампании США и их союзников