В Африке за 10 дней число заболевших COVID-19 выросло на 40 процентов

В Африке отмечается резкий рост случаев заболевания коронавирусом - более чем на 40 процентов за 10 дней. Об этом пишет британское издание Express. Напомним, что по состоянию на воскресенье, 26 апреля, во всем мире было зарегистрировано чуть менее трех миллионов случаев заражения COVID-19.

Доктор Майк Райан, исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, в середине апреля заявил, что "Африка находится на начальном этапе пандемии". По мнению экспертов Африканского института исследований в области здравоохранения, если случаи заражения на континенте наберут такие темпы, как в Европе или Китае, "результат может быть разрушительным", так как во многих странах Африки нет больниц с реанимационными отделениями для больных коронавирусом или аппаратов искусственной вентиляции легких, чтобы справиться с наплывом пациентов.

Изначально на континенте наблюдался медленный рост случаев заражения, однако сейчас уже известно о 31744 заболевших COVID-19, при этом 1417 человек скончались. Вместе с тем, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в течение трех-шести месяцев в Африке может быть зарегистрировано до 10 миллионов случаев заражения, если не будут предприняты срочные меры по сдерживанию пандемии.

Со своей стороны, британская благотворительная организация Street Child, которая обнародовала доклад о ситуации с COVID-19 на континенте, предупредила, что "африканские семьи могут умереть от голода, находясь на карантине". В докладе, в частности, говорится о том, что гигиенические меры, такие как регулярное мытье рук, которые являются простыми на Западе, являются более трудными для некоторых бедных африканских наций, которые не имеют свободного доступа к воде.