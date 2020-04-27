В Госдуме раскритиковали идею переноса майских праздников из-за самоизоляции

Переносить майские праздники из-за коронавируса и устраивать дополнительные выходные дни в ущерб экономике было бы неправильно. В сложившейся ситуации надо не отдыхать, а бороться с кризисом. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Депутат от ЛДПР отреагировал на идею перенести праздничные дни с 1 по 5 мая. По словам Нилова, нужно отдавать себе отчет, что в настоящее время вся страна находится в режиме повышенной готовности. При этом перенос выходных дней может стать серьезной нагрузкой на экономику. Такое решение, по его словам, может усилить рост безработицы, снижение покупательной способности.

- Нужно выбирать, чего мы хотим, - заявил Нилов, которого цитирует РИА Новости, - хотим праздновать, гулять или хотим выкарабкаться из этой ситуации и восстанавливаться.

Парламентарий заметил, что он сторонник последнего подхода.

Той же позиции придерживается член того же комитета, представитель "Единой России" Ольга Павлова. Она указала, что майские праздники - это не просто выходные, а памятные дни и за каждым из них стоит историческое событие.

- И просто так их перенести или отменить нельзя, - подчеркнула Павлова. - Кроме того, перенос праздничных дней на более поздний срок может еще сильнее ударить по экономике страны.

Замглавы Комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский тоже считает, что перенос нецелесообразен: он посоветовал отметить майские праздники в домашней обстановке.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что важно продолжить соблюдать ограничения и в майские праздники, чтобы избежать взрывного пика заражений коронавирусом.