В Госдуме раскритиковали идею переноса майских праздников из-за самоизоляции

Новости

В Саратовской области выявлено еще 22 заболевших коронавирусом 10:01
Киргизстанец преодолел дома 100 км и собрал деньги для медиков страны 10:01
В Чувашии скончался восьмой пациент с коронавирусом 09:57
Названы плюсы и минусы работы "на удаленке" 09:57
В Свердловской области введут обязательный масочный режим 09:49
В Якутии большой алмаз назвали именем Героя Советского Союза 09:45
В Абакане два врача заразились коронавирусом 09:40
В Ульяновской области скончался четвертый пациент с COVID-19 09:31
Володин рассказал о роли института российского парламентаризма 09:29
В Катаре убит оппозиционый журналист 09:18
На Урале придумали приборы для экспресс-диагностики холестерина 09:18
Range Rover превратили в пуленепробиваемый лимузин 09:16
Видео: Удмуртия приняла от Марий Эл эстафету песен Победы 09:13
Трое новосибирцев пострадали при взрыве газа в гаражном комплексе 09:06
Можно ли по ОСАГО отремонтировать смартфон 09:00
На помощь врачам Находки с COVID-19 приехали коллеги со всего Приморья 08:58
В Челябинской области число пациентов с COVID-19 выросло до 413 08:55
Половина пациентов с тяжелым течением COVID-19 - трудоспособного возраста 08:52
В Киргизии не выявили ни одного повторного случая заражения COVID-19 08:40
Вывозной борт доставил на Урал 50 россиян из ОАЭ 08:36
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы РФ 08:36
Бирюков: Запуск фонтанов в Москве отложен 08:30
"Яндекс.Переводчик" стал распознавать якутский язык 08:28
Власти Москвы и "Роскино" проведут международный онлайн-форум 08:26
Несколько сотен буревестников стали заложниками на сахалинском судне 08:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
27.04.2020 09:20
Рубрика: Власть

В Госдуме раскритиковали идею переноса майских праздников из-за самоизоляции

Текст: Татьяна Замахина
Переносить майские праздники из-за коронавируса и устраивать дополнительные выходные дни в ущерб экономике было бы неправильно. В сложившейся ситуации надо не отдыхать, а бороться с кризисом. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Депутат от ЛДПР отреагировал на идею перенести праздничные дни с 1 по 5 мая. По словам Нилова, нужно отдавать себе отчет, что в настоящее время вся страна находится в режиме повышенной готовности. При этом перенос выходных дней может стать серьезной нагрузкой на экономику. Такое решение, по его словам, может усилить рост безработицы, снижение покупательной способности.

- Нужно выбирать, чего мы хотим, - заявил Нилов, которого цитирует РИА Новости, - хотим праздновать, гулять или хотим выкарабкаться из этой ситуации и восстанавливаться.

Парламентарий заметил, что он сторонник последнего подхода.

Той же позиции придерживается член того же комитета, представитель "Единой России" Ольга Павлова. Она указала, что майские праздники - это не просто выходные, а памятные дни и за каждым из них стоит историческое событие.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Глава Роспотребнадзора призвала провести майские праздники в самоизоляции

- И просто так их перенести или отменить нельзя, - подчеркнула Павлова. - Кроме того, перенос праздничных дней на более поздний срок может еще сильнее ударить по экономике страны.

Замглавы Комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский тоже считает, что перенос нецелесообразен: он посоветовал отметить майские праздники в домашней обстановке.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что важно продолжить соблюдать ограничения и в майские праздники, чтобы избежать взрывного пика заражений коронавирусом.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
В Госдуме раскритиковали идею переноса майских праздников из-за самоизоляции
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы РФ
Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими затратами на оборону
Вильфанд пообещал москвичам хорошую погоду на майские праздники
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче
В МЧС назвали правила, которые не затронул режим самоизоляции