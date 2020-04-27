В Испании от коронавируса вылечились более 100 тысяч человек

В Испании от коронавируса излечились свыше 100 тысяч человек - почти половина всех заболевших (209,4 тысячи подтвержденных случаев). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения пиренейского королевства.

Число жертв COVID-19 превысило 23,5 тысячи человек. По словам главы координационного центра по предупреждению вреда для здоровья и чрезвычайным ситуациям Фернандо Симона, несмотря на увеличение количества умерших за минувшие сутки (331 против 286 днем ранее), в целом наметилось благоприятная тенденция. Пик летальных исходов был пройден 8 апреля, когда за один день скончались 950 человек. С тех пор этот показатель неуклонно снижается.

Эпидемиолог также положительно оценил решение правительства выпустить детей на улицы. По его мнению, это должно положительно отразиться на образе жизни испанцев. В то же время он призвал строго соблюдать все меры предосторожности. "Каждый должен продемонстрировать личную ответственность", чтобы ситуация вновь не ухудшилась, отметил он.

Хоть он и ни слова не сказал, но явно намекал на случай, произошедший в воскресенье, когда семья с детьми отправилась купаться на море, за что ее, естественно, оштрафовали. Детям разрешили гулять только в пределах одного километра от дома в течение часа в период с 9 утра до 9 вечера. И только в сопровождении взрослого. Одного. Впрочем, массовых нарушений стражи порядка не зафиксировали. "Поведение в 99 процентах случаев было образцовым", - отметил министр здравоохранения Сальвадор Илья.