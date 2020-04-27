Новости

Пещера с древними изображениями найдена на севере Синая 17:40
На Кубани через обсерваторы прошли более 1400 человек 17:34
Анонсирован крупномасштабный проект по "Доктору Кто" 17:30
Бой Федора Емельяненко в Bellator перенесли на 2021 год 17:28
В порту Новороссийска рабочий упал с восьмиметровой высоты 17:28
В Испании от коронавируса вылечились более 100 тысяч человек 17:26
На Украине запретили слова "дефолт" и "рецессия" 17:24
В России построили жилья больше, чем год назад 17:21
В Вологодской области введут электронные пропуска для въезжающих 17:19
ВОЗ отметила снижение роста заболеваемости COVID-19 17:19
По факту жесткой посадки вертолета Ми-26Т на Ямале возбуждено дело 17:18
Карлос Гон разоблачит заговор японских властей в новой книге 17:13
Сезон фонтанов в Петергофе открыли только виртуально 17:07
Более 40 врачей и пациентов заразились COVID-19 в больнице Воронежа 16:54
Сенатор: Возможно, в августе дети смогут поехать в лагерь 16:42
Матвиенко: Коронавирус не вызовет экономических потрясений в России 16:37
За Kia Seltos выстраиваются очереди из тысячи человек 16:34
В УрФО у 31 сотрудника полиции подтвердили коронавирус 16:32
В Париже возобновили восстановление собора Парижской Богоматери 16:31
Между Сочи и Краснодаром снова отменили "Ласточки" 16:31
Рогозин: 111 сотрудников предприятий "Роскосмоса" заразились коронавирусом 16:22
Бег босиком признали менее травматичным, чем в кроссовках 16:20
Путин анонсировал совещание по ситуации в транспортном комплексе 16:16
Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический сыграют онлайн 16:14
Полицейские во время карантина патрулируют пляжи Кубани на катерах 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
27.04.2020 16:31
Рубрика: В мире

В Париже возобновили восстановление собора Парижской Богоматери

Группа специалистов осмотрит Нотр-Дам, чтобы составить план последующего восстановления собора, сообщает "Газета.ru".

Фото: AP
Президент Франции подтвердил намерение восстановить Нотр-Дам до 2024 года

В начале марта в связи с распространением коронавирусной инфекции строительные работы были остановлены. На этой неделе архитекторы проинспектируют площадку и проведут подготовку, чтобы в начале мая к восстановительным работам приступили строители.

Напомним, пожар в самом известном соборе Парижа произошел 15 апреля 2019 года. В результате происшествия здание серьезно пострадало, частично обрушилась кровля. В годовщину пожара президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пятилетний срок, в который он обещал восстановить собор, остается в силе.

В мире Европа Франция Пожар в соборе Парижской Богоматери

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль назвал условие обсуждения дальнейших шагов по нефтедобыче
В Госдуме поддержали идею о презумпции невиновности в КоАП
Главврач больницы в Коммунарке опроверг увольнения медсестер
Россия обошла Китай по числу заболевших коронавирусом
Глава Минприроды: Это лето может стать одним из самых жарких за всю историю
Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса
Почему Евросоюз отказался идти на поводу антикитайской кампании США и их союзников