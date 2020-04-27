В Париже возобновили восстановление собора Парижской Богоматери

Группа специалистов осмотрит Нотр-Дам, чтобы составить план последующего восстановления собора, сообщает "Газета.ru".

В начале марта в связи с распространением коронавирусной инфекции строительные работы были остановлены. На этой неделе архитекторы проинспектируют площадку и проведут подготовку, чтобы в начале мая к восстановительным работам приступили строители.

Напомним, пожар в самом известном соборе Парижа произошел 15 апреля 2019 года. В результате происшествия здание серьезно пострадало, частично обрушилась кровля. В годовщину пожара президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пятилетний срок, в который он обещал восстановить собор, остается в силе.