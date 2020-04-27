В Windows 10 появилась реклама. Как она выглядит и как отключить

Компания Microsoft не оставляет попыток продвижения своего браузера Edge, который не так давно был переделан практически с нуля и стал гораздо интереснее.

Как пишет Windows Latest, пользователи Windows 10 стали замечать рекламные блоки в разделе системного поиска. В блоке "Рекомендованное" предлагается скачать и установить обновленный Microsoft Edge нажатием одной кнопки "Download Now".

Windows 10 Search ads tempt users to give new Edge a spin tip @techmeme https://t.co/8Hoq4bVzia pic.twitter.com/FV8wZwu1CD — Windows Latest (@WindowsLatest) April 26, 2020

Те, кому не нравится встроенная в операционную систему реклама, могут ее отключить. Сделать это достаточно просто. Нужно всего лишь подвести курсор к объявлению, нажать правую кнопку и выбрать "Отключить все предложения. "