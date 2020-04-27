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В Windows 10 появилась реклама. Как она выглядит и как отключить

Текст:   Антон Благовещенский
27.04.2020,  
12:51
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Microsoft не оставляет попыток продвижения своего браузера Edge, который не так давно был переделан практически с нуля и стал гораздо интереснее.

Microsoft рассказала, что нового будет в майском обновлении Windows 10

Как пишет Windows Latest, пользователи Windows 10 стали замечать рекламные блоки в разделе системного поиска. В блоке "Рекомендованное" предлагается скачать и установить обновленный Microsoft Edge нажатием одной кнопки "Download Now".

Те, кому не нравится встроенная в операционную систему реклама, могут ее отключить. Сделать это достаточно просто. Нужно всего лишь подвести курсор к объявлению, нажать правую кнопку и выбрать "Отключить все предложения. "

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