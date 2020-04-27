Вазовские багги "Бора" и "Сержант", о которых вы не знали

Не многие знают, что семейство "Нива" могла получить в том числе и серийную модификацию багги. В начале 90-х годов прототип такого автомобиля был создан по заказу ТОО "Бора ЛТД" в НТЦ АвтоВАЗа и изначально был ориентирован на экспорт в страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки.

Впервые такой автомобиль продемонстрирован в 1994 году в Лондоне на выставке инвестиционных проектов СИТЕКС-94. А в 1995 году уже предсерийный багги под названием "Бора" показали на сравнительных испытаниях в ОАЭ в Аравийской пустыне, где автомобиль хорошо себя показал, а тольяттинская пресса даже писала, что багги произвел там фурор. Косвенно это подтверждается следующим обстоятельством.

На АвтоВАЗе было сконструировано лишь два таких автомобиля и 5 каркасов. Один полностью рабочий экземпляр был приобретен дубайской компанией "Амири Моторс". Начались переговоры с АвтоВАЗом о крупных поставках (порядка 5 тысяч машин), но по ряду причин сделка сорвалась. Второй экземпляр остался в России и до сих пор экспонируется в московском музее ретро-автомобилей на Рогожском валу.

Главное отличие дожившей до наших дней "Боры" от донорской "Нивы" состоит в оригинальном стеклопластиковом кузове без дверей, выполненным на алюминиевой пространственной раме, изготовленной на Самарском заводе "АВИАКОР".

Фото: скриншот с youtube.com

Под капотом установлен 1,7-литровый 81-сильный бензиновый инжекторный мотор от "Нивы" (он сменил под капотом оригинальный 1,6-литровый мотор). У "Нивы" позаимствованы также 4-ступенчатая механическая коробка передач и полноприводная трансмиссия. Отметим, что на АвтоВАЗе такой прототип с заводским номером 000002 прошел полный цикл испытаний по оценке проходимости, управляемости, устойчивости и плавности хода.

Фото: скриншот с youtube.com

Стеклопластиковый капот "Боры", как и на донорской "Ниве", откидывается вперед. Однако из моторного отсека убрали запаску, закрепив ее на кронштейне на задней части кузова. В салоне передняя панель лишилась перчаточного ящика, вместо него отштампован поручень. Снаряженная масса "Боры" на 200 кг меньше ВАЗ-2121, отсюда улучшенная разгонная динамика. Финальный штрих - и внедорожные колеса, мощный каркас безопасности и спортивные сиденья.

Что же случилось с еще пятью каркасами (считай, машинокомплектами для вазовского багги)?

Как выясняется, разработкой заинтересовались наши военные. Оставшиеся каркасы и комплектующие были переданы в Тольяттинский Политехнический Институт и там силами конструкторского-технологического бюро "Парсен" был сконструирован прототип автомобиль для военных под названием "Сержант" - ближайший родственник "Боры" практически с такой же технической начинкой.

Особенностью "Сержанта" стало умение преодолевать водные преграды глубиной до 0,7 метра и даже десантироваться из самолета на парашюте. Еще одно отличие - барнаульский дизель ВАЗ-343 объемом 1,8 литра вместо силового агрегата от ВАЗ-2121. Один из уцелевших "Сержантов" до сих пор принадлежит доценту кафедры "Тепловые двигатели" ТГУ Дзюбану. К сожалению, как и проекту "Бора", "Сержанту" также не дали хода.

"Сержант" нового поколения. Фото: Сергей Михеев / РГ

Однако у двух уникальных вазовских прототипов все же появился преемник. Речь о "Сержанте" уже нового поколения, построенного на базе ВАЗ-21213 по сути по тем же принципам, что "Бора" и "Сержант" из 90-х. Последний раз такой автомобиль был продемонстрирован в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017".