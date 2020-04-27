Видео: грузовик утонул на обочине дороги

Нелепо, смешно, и чертовски опасно: средних размеров грузовик утонул, съехав с дороги во время паводка, только крыша кабины и задняя часть кузова остались над водой. К счастью, машина при этом не перевернулась, так что водитель смог легко выбраться, и теперь до самой смерти будет объектом шуток коллег: как можно было утопить автомобиль в полуметре от обочины?

Судя по всему, герой видео просто не знал местности, не догадывался, что под широко разлившимся потоком воды таится русло переполненного по весне оросительного канала глубиной в пару метров.

И все равно остается вопрос: как можно было съехать с твердого асфальта на мягкий грунт обочины, позволить потоку унести достаточно тяжелую машину? Похоже, шоферу не хватило не только знания местности, но и внимательности за рулем и опыта.