Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
27.04.2020 08:00
Рубрика: Видео

Видео: грузовик утонул на обочине дороги

Текст: Вадим Давыденко

Нелепо, смешно, и чертовски опасно: средних размеров грузовик утонул, съехав с дороги во время паводка, только крыша кабины и задняя часть кузова остались над водой. К счастью, машина при этом не перевернулась, так что водитель смог легко выбраться, и теперь до самой смерти будет объектом шуток коллег: как можно было утопить автомобиль в полуметре от обочины?

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: в США маленький Smart ушел от полиции после часовой погони

Судя по всему, герой видео просто не знал местности, не догадывался, что под широко разлившимся потоком воды таится русло переполненного по весне оросительного канала глубиной в пару метров.

И все равно остается вопрос: как можно было съехать с твердого асфальта на мягкий грунт обочины, позволить потоку унести достаточно тяжелую машину? Похоже, шоферу не хватило не только знания местности, но и внимательности за рулем и опыта.

Видео: байкер опередил оплатившего проезд автомобилиста
Видео: мотоциклист-экстремал рухнул с горы, не добравшись до вершины
#видео #авто