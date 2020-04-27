Видео: китаец отвез собаку в ветклинику на крыше автомобиля

Наверняка когда-нибудь ученые смогут установить контакт с внеземными цивилизациями и понять язык дельфинов, китов и пчел, переведут древние манускрипты и выяснят причины миграций леммингов. Но даже тогда загадочный Китай останется таким же загадочным, а ход мышления жителей Поднебесной - все таким же непостижимым. Восток - дело тонкое и всегда таким, похоже, и останется.

На этот раз нас удивил житель города Лэшань провинции Сычуань в центре страны. В объективы нескольких городских камер наблюдения он попал, когда вез свою собаку ...на крыше своего автомобиля. Крупная черная псина кое-как удерживала равновесие на гладкой поверхности и чудом не съезжала на асфальт при каждом торможении. Несколько раз она соскальзывала по лобовому стеклу на капот, рискуя оказаться под колесами.

Когда машину остановили полицейские, лэшанец, не моргнув глазом, объяснил, что всего лишь вез домашнего питомца в клинику. В салоне легковушки, по его словам, было "слишком тесно", а в багажнике - "слишком душно". Окончание этой истории выходит за рамки видеоролика, но, хочется верить, что эти нелепые объяснения не удовлетворят ни суровых китайских гаишников, ни зоозащитников.