Знаковая модель Renault может уйти в историю

Спрос на Renault Megane снижается во всем мире, а потому, как сообщает издание autoexpress.co.uk, руководство компании рассматривает перспективы отказа от производства бестселлера прошлых лет.

Если десять лет назад продажи Megane были на уровне 465 000 машин в год, то в 2019 году французы реализовали только 209 000 автомобилей. По данным издания, Renault направит средства на развитие линейки электромобилей, а не на модернизацию теряющего популярность Megane.

"Megane относится к сегменту рынка, который становится все менее привлекательным, мы же должны вкладывать деньги в будущее", - отмечает дизайнер марки Лоуренс ван ден Акер.

Последний раз модель обновилась в начале этого года. У автомобиля появился подключаемый гибрид, который может проехать до 50 километров на электротяге. Вполне возможно, что этот рестайлинг окажется последним.

В России Renault Megane не продается, модель покинула нашу страну еще в 2016 году. Впрочем, это не мешает компании активно развиваться в РФ. Кстати, по результатам первого квартала 2020 года Россия оказалась более крупным рынком для Renault, чем родная Франция.