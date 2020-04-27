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27.04.2020 18:43
Рубрика: Легковые авто

Знаковая модель Renault может уйти в историю

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Спрос на Renault Megane снижается во всем мире, а потому, как сообщает издание autoexpress.co.uk, руководство компании рассматривает перспективы отказа от производства бестселлера прошлых лет.

Если десять лет назад продажи Megane были на уровне 465 000 машин в год, то в 2019 году французы реализовали только 209 000 автомобилей. По данным издания, Renault направит средства на развитие линейки электромобилей, а не на модернизацию теряющего популярность Megane.

Фото: Пресс-служба Renault.
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"Megane относится к сегменту рынка, который становится все менее привлекательным, мы же должны вкладывать деньги в будущее", - отмечает дизайнер марки Лоуренс ван ден Акер.

Последний раз модель обновилась в начале этого года. У автомобиля появился подключаемый гибрид, который может проехать до 50 километров на электротяге. Вполне возможно, что этот рестайлинг окажется последним.

В России Renault Megane не продается, модель покинула нашу страну еще в 2016 году. Впрочем, это не мешает компании активно развиваться в РФ. Кстати, по результатам первого квартала 2020 года Россия оказалась более крупным рынком для Renault, чем родная Франция.

Фото: Пресс-служба Renault.
#Renault