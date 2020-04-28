Распоряжение губернатора Амурской области от 28 апреля 2020 года № 85-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера":

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 21.04.2020 № 75-р) следующие изменения:

1) дополнить распоряжение пунктом 21 следующего содержания:

"21. Ввести с 30.04.2020 в отношении территорий г. Свободного и Свободненского района Амурской области следующий комплекс ограничительных мероприятий:

1) лицам, находящимся на территории г. Свободного, Свободненского района Амурской области, разрешается посещение территорий иных муниципальных образований Амурской области в порядке и на условиях, предусмотренных подпунктами 3, 6 настоящего пункта;

2) лицам, находящимся на территориях иных муниципальных образований Амурской области, а также территориях иных субъектов Российской Федерации, разрешается посещение территории г. Свободного, Свободненского района Амурской области в порядке и на условиях, предусмотренных подпунктами 3, 6 настоящего пункта;

3) выезд (въезд) на территорию г. Свободного, Свободненского района Амурской области (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 настоящего пункта) осуществляется по автомобильным дорогам через контрольно-пропускные пункты (далее - КПП) с соблюдением санитарных мер (прохождением термометрии, проездом автомобиля через пост дезинфекции):

а) транспортных средств Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства обороны Российской Федерации, органов прокуратуры Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных федеральных государственных органов и их территориальных органов, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области", органов государственной власти Амурской области, государственной противопожарной службы Амурской области, органов местного самоуправления г. Свободного, Свободненского района Амурской области и входящих в его состав поселений, государственных учреждений здравоохранения без предъявления пропуска в случае въезда (выезда) на специальном транспорте и (или) с предъявлением служебных удостоверений;

б) лиц, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) на территориях г. Свободного, Свободненского района Амурской области:

въезд на основании пропуска или без его предъявления на основании документа, удостоверяющего личность, или иного документа с отметкой о регистрации по месту жительства (пребывания) на территориях г. Свободного, Свободненского района Амурской области;

выезд на основании пропуска для целей осуществления трудовой деятельности на территориях иных муниципальных образований Амурской области или иных субъектов Российской Федерации и в исключительных и неотложных случаях, предусмотренных подпунктом 5 настоящего пункта;

в) лиц, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) на территориях г. Свободного, Свободненского района Амурской области:

въезд на основании пропуска для целей осуществления трудовой деятельности на территориях г. Свободного, Свободненского района Амурской области и в исключительных и неотложных случаях, предусмотренных подпунктом 5 настоящего пункта, а для лиц, прибывших из других субъектов Российской Федерации, также при условии пребывания в течение 14 дней в обсерваторах, перечни которых устанавливаются администрациями г. Свободного, Свободненского района Амурской области (при наличии возможности такого пребывания и за счет средств соответствующих физических лиц и (или) организаций (работодателей) или пребывания в течение 14 дней в режиме самоизоляции в жилых помещениях, предоставляемых родственниками (если указанные лица прибывают к своим родственникам);

выезд на основании пропуска или без его предъявления на основании документа, удостоверяющего личность, или иного документа с отметкой о регистрации по месту жительства (пребывания);

г) на основании пропуска для целей:

въезда (выезда) транспортных средств, осуществляющих работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них;

ввоза (вывоза) грузов (за исключением грузов, направляемых на строительство Амурского газоперерабатывающего завода, Амурского газохимического комплекса (далее - строительство ГПЗ, АГХК) по товарно-транспортным накладным), осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

перевозки твердых и жидких бытовых отходов, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями специализированным автотранспортом;

д) без пропуска с предъявлением товарно-транспортных накладных грузов, направляемых на строительство ГПЗ, АГХК.

Выданные в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта пропуска должны сохраняться на весь период въезда (выезда) в соответствующие муниципальные образования Амурской области и предъявляться по первому требованию должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением настоящего распоряжения;

4) въезд (выезд) с территории г. Свободного Амурской области на территорию Свободненского района Амурской области или с территории Свободненского района Амурской области на территорию г. Свободного Амурской области (без выезда на территории иных муниципальных образований Амурской области), а равно перемещение внутри границ муниципальных образований г. Свободный Амурской области и Свободненский район Амурской области осуществляются:

а) без пересечения КПП - всеми лицами, находящимися на территории г. Свободного, Свободненского района Амурской области, без пропусков;

б) с пересечением КПП - лицами, имеющими регистрацию по месту жительства (пребывания) на территориях г. Свободного, Свободненского района Амурской области без предъявления пропуска на основании документа, удостоверяющего личность, иного документа с отметкой о регистрации по месту жительства (пребывания) на территориях г. Свободного, Свободненского района Амурской области;

5) к исключительным и неотложным случаям для въезда (выезда) на территорию г. Свободного, Свободненского района Амурской области в соответствии с подпунктами "б", "в" подпункта 3 настоящего пункта относятся:

а) смерть или тяжелая болезнь членов семьи, иных родственников;

6) необходимость постоянного ухода за членами семьи, иными родственниками;

в) необходимость обращения за медицинской помощью на территориях иных муниципальных образований Амурской области или субъектов Российской Федерации (в том числе для сопровождения членов семьи, иных родственников, лиц, находящихся под опекой или попечительством);

г) иные случаи в случае их установления в соответствии с подпунктом "б" подпункта 7 настоящего пункта;

6) въезд (выезд) с территории г. Свободного, Свободненского района Амурской области железнодорожным транспортом возможен в порядке и на условиях, предусмотренных подпунктами "б", "в" подпункта 3 настоящего пункта;

7) администрациям г. Свободный, Свободненского района Амурской области во взаимодействии с управлением информатизации Амурской области:

а) организовать выдачу пропусков для целей, предусмотренных подпунктом 3 настоящего пункта, в соответствии с примерным порядком выдачи пропусков, приведенным в приложении к настоящему распоряжению;

б) при необходимости установить перечень иных исключительных и неотложных случаев для въезда (выезда) на территорию г. Свободного, Свободненского района Амурской области в соответствии с подпунктами "б", "в" подпункта 3 настоящего пункта, а также определить иной порядок (порядки) выдачи пропусков (для применения вместо примерного порядка выдачи пропусков), не противоречащий положениям настоящего пункта, который утверждается соответственно постановлением администрации г. Свободный Амурской области, администрации Свободненского района Амурской области и должен быть официально опубликован;

8) выдачу пропусков обеспечивает:

а) для выезда (въезда) с территории г. Свободный Амурской области (в том числе при проезде в связи с этим по территории Свободненского района Амурской области) - администрация г. Свободный Амурской области;

б) для выезда (въезда) с территории Свободненского района Амурской области (в том числе при проезде в связи с этим по территории г. Свободный Амурской области) - администрация Свободненского района Амурской области;

9) министерству транспорта и дорожного хозяйства Амурской области (Зеленин А.А.) с 30.04.2020:

а) обеспечить выполнение ограничительных мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, при осуществлении межмуниципальных автобусных перевозок, а также железнодорожных перевозок по маршрутам с остановками в г. Свободный, Свободненском районе Амурской области;

б) совместно с Управлением МВД России по Амурской области (Носков К.А.) обеспечить прохождение транзитного транспорта без въезда на территорию г. Свободный Амурской области;

10) управлению государственной гражданской службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений Амурской области (Ковтун Е.А.) организовать на территориях г. Свободного, Свободненского района Амурской области взаимодействие с МО МВД России "Свободненский", ОГИБДД МО МВД России "Свободненский", Управлением Росгвардии по Амурской области, министерством здравоохранения Амурской области, управлением ветеринарии Амурской области, администрациями г. Свободный, Свободненского района Амурской области по вопросам организации круглосуточной работы КПП (обеспечения термометрии, постов дезинфекции) и реализации предусмотренных ограничительных мероприятий;

11) рекомендовать Управлению МВД по Амурской области (Носков К.А.), Управлению Росгвардии по Амурской области (Шишленин Ю.В.) определить состав сил и средств для организации круглосуточного дежурства на КПП, обеспечивающего въезд (выезд) на территории г. Свободного и Свободненского района Амурской области в соответствии с требованиями настоящего пункта;

12) рекомендовать Забайкальской железной дороге - филиалу открытого акционерного общества "Российские железные дороги":

а) приостановить продажу железнодорожных билетов пассажирам до станций Ледяная, Бузули, Свободный Забайкальской железной дороги, за исключением продажи билетов лицам, имеющим регистрацию по месту жительства (пребывания) на территориях г. Свободного, Свободненского района Амурской области, а также лицам, получившим пропуск на въезд на территории г. Свободного, Свободненского района Амурской области в соответствии с настоящим распоряжением;

б) приостановить продажу железнодорожных билетов пассажирам от станций Ледяная, Бузули, Свободный Забайкальской железной дороги, за исключением продажи билетов лицам, не имеющим регистрации по месту жительства (пребывания) на территориях г. Свободного, Свободненского района Амурской области, а также лицам, получившим пропуск на выезд с территории г. Свободного, Свободненского района Амурской области в соответствии с настоящим распоряжением;

в) обеспечить информирование граждан на станциях Ледяная, Бузули, Свободный Забайкальской железной дороги, и пассажиров соответствующих поездов о введенном на территориях г. Свободного, Свободненского района Амурской области комплексе ограничительных мероприятий.";

2) дополнить приложением согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение действует до 13.05.2020.

В.А.Орлов





Приложение к распоряжению губернатора Амурской области от 28 апреля 2020 года № 85-р

Примерный порядок выдачи пропусков

1. Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, иное лицо для получения пропуска в соответствии с пунктом 21 распоряжения губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" обращается в орган местного самоуправления и / или учреждение, уполномоченные администрацией г. Свободный Амурской области или администрацией Свободненского района Амурской области (далее - Уполномоченный орган) с заявкой по форме, размещенной на официальных Интернет-порталах администрации г. Свободный Амурской области или администрации Свободненского района Амурской области (далее - Заявка).

Для выезда (въезда) с территории г. Свободный Амурской области (в том числе при проезде в связи с этим по территории Свободненского района Амурской области) заявка подается в Уполномоченный орган администрации г. Свободный Амурской области.

Для выезда (въезда) с территории Свободненского района Амурской области (в том числе при проезде в связи с этим по территории г. Свободный Амурской области) заявка подается в Уполномоченный орган администрации Свободненского района Амурской области.

2. Форма заявки должна обязательно предусматривать:

1) сведения о физических лицах (в том числе их статус - пассажир / водитель), которым необходим пропуск для поездки (поездок);

2) цель поездки (поездок);

3) сведения о транспортных средствах, на которых планируется перемещение (могут не заполняться в отношении пассажиров транспортных средств);

4) сведения о запрашиваемой форме пропуска (одноразовый / многоразовый; групповой / индивидуальный);

5) сведения о предполагаемой дате (периоде) поездки;

6) сведения о дате прибытия физического лица на территорию Амурской области из другого субъекта Российской Федерации (заполняются лицами, срок пребывания которых на территории Амурской области составляет менее 14 дней);

7) сведения о согласии на пребывание в течение 14 дней в обсерваторах за счет средств соответствующих физических лиц и (или) организаций (работодателей) (заполняются лицами, срок пребывания которых на территории Амурской области составляет менее 14 дней);

на бумажном носителе и др.), контактные данные заявителя для обратной связи, включая адрес электронной почты заявителя (при наличии).

3. Заявка может быть подана в Уполномоченный орган:

1) в электронном виде через Интернет-портал или по электронной почте, определенной администрацией г. Свободный Амурской области или администрацией Свободненского района Амурской области;

2) на бумажном носителе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

3) другими предусмотренными администрацией г. Свободный Амурской области или администрацией Свободненского района Амурской области способами.

4. Уполномоченный орган проводит проверку поступившей заявки, а именно:

1) поданной для въезда (выезда) в целях осуществления деятельности - на предмет соответствия Указу Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также деятельности, не приостановленной постановлением Правительства Амурской области от 07.04.2020 № 190 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Амурской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности";

2) поданной для въезда (выезда) в исключительных и неотложных случаях, указанных в подпункте 5 пункта 21 распоряжения губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" - на предмет соответствия указанным случаям;

3) проверяет во взаимодействии с органами Роспотребнадзора, органами здравоохранения, не являются ли физические лица, указанные в заявке для получения пропуска, лицами, соблюдающими режим изоляции или самоизоляции, лицами, проходящими лечение в связи с заболеванием новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), или лицами, контактировавшими с лицами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и находящимися в связи с этим под наблюдением.

5. Уполномоченный орган в течение суток после поступления заявки по результатам проверки, предусмотренной пунктом 4 настоящего Примерного порядка, оформляет и выдает пропуск (в электронном виде или на бумажном носителе).

Форма пропуска размещается на официальных Интернет-порталах администрации г. Свободный Амурской области или администрации Свободненского района Амурской области.

Форма пропуска должна предусматривать сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, транспортные средства, на которых планируется перемещение, а также содержать сведения о периоде и месте нахождения лица в обсерваторе (при наличии такого условия).

6. В случае если по результатам проверки выявлены обстоятельства препятствующие в соответствии с пунктом 21 распоряжения губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" выдаче пропуска, Уполномоченный орган (учреждение) направляет уведомление об этом заявителю способом, позволяющим подтвердить факт его направления.

7. Уполномоченный орган определяют телефон горячей линии, иные контактные данные для получения информации по работе с поданными заявками.

8. Уполномоченный орган ведет реестр выданных пропусков и обеспечивает непрерывный доступ к данному реестру уполномоченных лиц осуществляющих их проверку при пересечении контрольно-пропускных пунктов на территории г. Свободный и Свободненского района Амурской области.







