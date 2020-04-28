Билл Гейтс назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что жизнь войдет в нормальное русло минимум через год после окончательной победы над COVID-19.

По словам американского предпринимателя, накопленный за последнее время опыт позволит странам очень быстро выявлять очаги заражения и контролировать их. Но люди все равно будут бояться заразиться коронавирусом и резко изменят свой образ жизни.

"Даже правительственные решения не заставят их ходить на стадионы. Чтобы мир вернулся к нормальному состоянию, нам понадобятся либо чрезвычайно эффективные методы лечения, либо вакцина", - высказал свое мнение Гейтс, который ранее заявлял, что промышленное производство вакцины от SARS-CoV-2 возможно наладить за два года.

"Очень сложно ужать временные рамки. В любом случае мы не обойдемся без трехфазовой процедуры апробирования и сертификации будущего препарата", - подчеркнул основатель Microsoft.