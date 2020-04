Что россияне покупают на AliExpress на карантине

Эксперты AliExpress Россия выяснили, что пользуется наибольшим спросом у жителей России в период самоизоляции.

Лидером по продажам стали консоли 4К (плюс 342 процента). В Топ-5 попали Playstation 4 Slim (1TB) + 3 игры, Xbox One X 1TB + Star Wars, Xbox One S Digital + 3 игры, Playstation 4 Pro + Fortnite, Playstation 4 Pro + God of War + Horizon Zero Dawn. В числе самых популярных аксессуаров для консолей — джойстик Dualshock 4 Black, Xbox Wireless Gamepad Black, N-Switch Pro NS геймпад беспроводной bluetooth и беспроводной контролер для Nintendo.

Также выросла популярность подпискок, гейм-пасов и игровой валюты.

По мнению экспертов, причина такого роста — в том, что все больше пользователей по всему миру используют консоль как домашний центр развлечений.

— Это связано с постепенным снижением цены на телевизоры 4K, качество изображения которых дают дополнительный драйв в игре. Качественный контент требует большей производительности консоли, с чем связана высокая цена на такие модели. А еще этот год будет знаковым для всей индустрии гейминга: совсем скоро лидеры отрасли (Microsoft и Sony) представят новое поколение консолей и сойдутся в привычной схватке за первенство на рынке», — пояснил руководитель направления «Гейминг» AliExpress Россия Антон Шокуров.

Также россияне стали в три раза чаще покупать комплекты «Телевизор + подписка на онлайн-кинотеатр». В тренде у покупателей AliExpress Россия — большие телевизоры с диагональю более 50 дюймов (плюс 23 процента) и маленькие с диагональю менее 32 дюйма (плюс 130 процентов).

Большие диагонали приобретают для просмотров фильмов и игр на консолях дома, а небольшие ТВ — для дачи или в качестве второго телевизора в квартиру.

В пятерку лидеров продаж последних недель апреля вошли модели от брендов Xiaomi, Toshiba, Skyworth, Polarlin и Samsung. В ближайшее время на платформе AliExpress ожидается выход новых моделей от Samsung и LG, старт продаж телевизоров с большими диагоналями от китайских брендов, которые сейчас довольно редко встречаются в России, а также открытие брендовых магазинов SONY, Skyworth, Hisense и Toshiba.